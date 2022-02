K-Monitor: a kormány tavaly kiosztotta a katások befizetéseit a multiknak

A K-Monitor kiértékelte a Külügyminisztérium által nemrég közzétett támogatási listát, amelyből kiderült, hogy a kormány, egyedi kormánydöntések segítségével, visszaosztotta a multiknak azt az összeget, amit idén majd a katásoktól beszed.

Az összesítés alapján a kormány 2021-ben 248 milliárdot juttatott a beruházások támogatására a multicégeknek és kisebb részben magyar nagyvállalatoknak.

A juttatások közel kétharmadát – 62 százalékát – dél-koreai végek kapták.

Ez elsősorban a három nagy akkumulátorgyárnak köszönhető, amelyeknek decemberben 140 milliárdot adott a kormány az adófizetők pénzéből, hogy Komáromban, Gödön és Iváncsán telepedjen meg. A teljes összeghez nagyban hozzájárult az iváncsai gyár 76 milliárd forintos támogatása is, amely több, mint a Mercedes és a BMW együttes támogatása.

A Külügyminisztérium által közzétett, javarészt multinacionális cégek beruházásait támogató úgynevezett egyedi kormánydöntéssel adott támogatási listán az szerepel, hogy december 27-én aláírták a szerződést a Samsunggal: a 367 milliárdos beruházáshoz csak ezzel a döntéssel 33,7 milliárdos támogatást ad a kormány.

A 248 milliárdos összeg rekordot is jelent, ugyanis eddig a legtöbbet, 105 milliárd forintot a járvány előtt, 2019-ben osztott ki Szijjártó minisztériuma a multiknak. Az összeg költségvetési szinten is jelentős, ezt az is mutatja, hogy a költségvetési törvény szerint 2022-ben a katás vállalkozóktól összesen egy év alatt kevesebbet, 236,8 milliárdot szed majd csak be a kormány.

A K-Monitor szerint egyértelmű, hogy a tavalyi gazdaságvédelmi intézkedések nyertesei a külföldi nagyvállalatok voltak, miközben mindössze 2600 többletmunkahelyet vállaltak.

Az pedig már nem is meglepő, hogy mind a gödi, mind az iváncsai gyár építésénél a Mészáros és Mészáros Kft. nyerte meg a közművesítésre kiírt közbeszerzést. Gödön 9,63 milliárdért, Iváncsán pedig 19,8 milliárdért dolgoznak.