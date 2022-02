Vadonatúj sportautók és milliárdos üzletek mutatják a „Matolcsy-kör” gazdagodását

A milánói Bulgari Hotel vendégeinek fenntartott parkolóban 2021 februárjának végén egy különleges Ferrari, az SF90 Stradale állt. A modell árát nagyjából 160 millió forintra becsülik, de pusztán a titán kerékcsavarokkal rögzített szénszálas felnik darabja több mint 7 millió forintba kerül. Az autó így annak ellenére feltűnést keltett, hogy mellette egy Maserati parkolt. A hibrid meghajtású Ferrari közel 1000 lóerős és 2,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, míg a végsebessége 340 kilométer/óra. A milánói szállóbán álló SF90-es abban is különleges volt, hogy nem olasz, hanem magyar rendszámmal rendelkezett.

A magyar nyilvántartásba vételi adatok szerint vadonatúj volt, alig néhány nappal korábban jöhetett ki a gyárból, február 22-éig mindössze 10 kilométert tett meg.

Miután a modell felbukkant Milánóban, nem sokkal azután megérkezett Magyarországra, ahol Németh Dániel fotós újságírónak sikerült lefotóznia a Ferrari használóját és feltételezhető tulajdonosát. A képen az SF90-esbe egy Somlai Bálint Fülöp nevű üzletember száll be.

A különleges autót egyre több helyen kapták lencsevégre, sőt egy autósporttal foglalkozó portál külön cikket is írt róla, amely szerint ez lehet az egyik első SF90 Stradale az országban.

Az autó feltételezhető tulajdonosa Somlai, egy milliárdos üzleteket bonyolító vállalkozó, akinek a 2010-es évek elején volt már egy több mint 160 millió forint bevételt termelő, bár veszteséges cége. Somlai cégcsoportja azonban az elmúlt években megsokszorozta bevételeit, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) érkező milliárdos megrendeléseknek köszönhető. A vállalkozó a jegybankelnök Matolcsy György fiával, Matolcsy Ádámmal baráti viszonyt ápol, aki ott volt az esküvőjén is, és összeköti őket a fényűző járművek iránti rajongás is.

Ezt egy másik, Németh Dániel által készített fotó bizonyítja, amelyen látható, hogy 2021 tavaszán Matolcsy Ádám egy 2020-as gyártmányú Porsche Taycan Turbo S-t használt. Ez a típus alapáron 65 millió forint, ráadásul a különleges, Mamba névre keresztelt zöld-metál fényezést kapott. De Matolcsy Ádám önmaga is bevallotta, hogy négy Porsche 911 Targája van, amelyeket befektetési céllal vásárolt.

A Telex egy hosszú cikkben mutatja be azt, hogy hogyan gazdagodott meg Matolcsy és Somlai 2010 óta és milyen kapcsolatban állnak egymással.

Somlai Bálint 21 évesen, 2011-ben kezdte meg üzleti karrierjét. Ekkor nagyjából másfél évig vezetett egy céget, amely főtevékenysége a számítógép, periféria és szoftverkereskedelem volt, és 2012-ben összesen 167 millió forintos nettó árbevételt termelt. A nagyobb nyilvánosságban neve először 2016-ban jelent meg, ekkor már mint az Origo-NWM TV üzletág igazgatója nyilatkozott.

Somlai a kormányközeli portálhoz azzal a Száraz Istvánnal együtt érkezett, akiről kiderült, hogy a 2013-ban alapított VS.hu nevű hírportált a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak támogatásával üzemelteti. Száraz cége, a New Wave Media Group Kft. 2016 februárjában lett az Origo kiadójának tulajdonosa.

Másfél évvel később, 2017-ben Matolcsy Ádám lett a New Wave Media Group Kft. vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója. Végül 2018 novemberében pedig a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül meg is vásárolta a New Wave Media Group Kft.-t. Az Origo 2018-ban a versenyjogi szabályok megkerülésével megalapított, kormányzati propagandát közvetítő médiaholdinghoz, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz került.

Ez volt az az év is, amikor Somfai karrierje elkezdett felfelé ívelni. A Matolcsy családhoz ettől fogva már nem csak a New Wave-n és Matolcsy Ádámon keresztül kapcsolódott, hanem a Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bankkal is rendszeresen került kapcsolatba.

Többek között 2018 decemberében Matolcsy két fia mellett ő is tagja volt annak a vállalkozói csoportnak, amely még pont időben menekítette ki pénzét a Növekedési Hitel Bank számláiról. A Matolcsy György unokatestvéréhez, Szemerey Tamáshoz köthető bankot néhány héttel később jegybanki korlátozások alá vonták, majd 2019 márciusára elrendelték a végelszámolását is.

Szintén 2018-ban szerzett érdekeltséget Somlai a Raw Development Kft.-ben, amelynek alapítója – egyik cégén keresztül – Szemerey Tamás. A Raw már 2016-ban és 2017-ben is kapott megrendeléseket az MNB alapítványaitól, bár azok még csak milliókról szóltak. Somlai érkezése után ugrásszerű növekedésnek indultak a cég számai.

Amíg a Raw beszámolói alapján még 2017-ben 496 milliós nettó árbevételt értek el, addig 2018-ban 680 milliót, 2020-ban pedig már 15,6 milliárdot, azaz két év alatt meghússzorozták a bevételeiket. A cég és annak leányvállalata a Raw Facility Managment 2021-ben is több, milliárdos megrendeléshez is hozzájutott.

A két cégen túl is kötődik Somlai a Matolcsy családhoz.

A 2020-ban alapított Somlai-Révész Property nevű cégbe apportként került be egy XIII. kerületi, 230 négyzetméteres, tetőtéri lakás és a hozzá tartozó dupla parkoló. Az ingatlan még 2019-ben került Somlaihoz egy Szemerey Tamáshoz köthető cégtől. A Somlai-Révész Property-t és így az értékes tetőtéri ingatlant is Matolcsy Tímea, Matolcsy Ádám felesége vásárolta meg Somlaitól, a céget pedig átnevezték MT Beautyra. Matolcsy Tímea és a Riverloft portaszolgálata is elismerte korábban, hogy a lakást Matolcsy Ádám használta, és több luxusautója is parkolt a ház közelében.

Matolcsy Ádám is nagyban köszönheti sikerességét az apja által irányított Magyar Nemzeti Banknak, más állami intézményeknek és a szintén családi kötődésű NHB Banknak is.

A 2015-ben 30 éves Matolcsy Ádám a Glamorous nevű cégen keresztül felvásárolta a nagy múltra visszatekintő Balaton Bútort, amihez a hitelt a Szemerey Tamáshoz köthető Növekedési Hitel Bank adta. A vételár eredeti forrása pedig a Matolcsy György által vezetett Magyar Nemzeti Bank és annak Növekedési Hitelprogramja volt. 2021 tavaszán számolt be arról a Népszava, hogy az MNB tulajdonában lévő Posta Palota szecessziós épületének udvarára szállítmánnyal megrakott teherautók parkoltak be, melyekből az egyiken a Balaton Bútor felirat volt látható. Matolcsy Ádám elismerte a beszállítást, de kiemelte, hogy cége nem indul olyan közbeszerzésen, amelynek kiírója az MNB vagy annak leányvállalata. Ez lényegében igaz is, ugyanis a Posta Palota munkálatait az MNB-Ingatlan Kft. fogja össze, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, állami tulajdonú cégnek minősül.

A Balaton Bútor 2015 óta legalább 600 millió forint uniós vissza nem térítendő támogatást nyert el és az elmúlt években a nettó árbevétele stabilan 1,5 milliárd forint felett van. Matolcsy Ádám érkezése előtt a cég éves bevételei 700-800 millió forint körül mozogtak.

Matolcsy Ádámot és Somlait nem csak cégeik és autók iránti imádatuk köti össze, hanem utazási szokásaik is. 2021 nyarán a 24.hu fotókkal illusztrálva írta meg, hogy Matolcsy Ádám rendszeresen használja a T7-MNG lajstromjelű magánrepülőt, valamint azt is megemlítette, hogy szintén a Matolcsy-körbe tartozó Száraz István is repült ezzel a géppel egy franciaországi útja során.

Németh Dániel több fotója pedig azt bizonyítja, hogy ugyanezt a magánrepülőt Somlai Bálint is többször használta már. Németh egyik fotója alapján 2021 májusában Somlai a feleségével, a szüleivel, illetve apósával és anyósával együtt érkezett meg a budapesti kisgépes terminál kijáratához. Az Icarus Flights adatbázisa alapján ekkor a gép Madridból jött.

A 24.hu cikke alapján az is valószínűsíthető, hogy a két üzletember együtt is használja a gépet és közösen érkeztek meg Míkonoszról Budapestre 2021. június közepén.