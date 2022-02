Jakab: nekünk mindenki a nemzet része, aki magyarnak vallja magát, de az nem, aki a mi nemzetünket meglopja

Székesfehérváron tartott utcafórumot Jakab Péter a Jobbik elnöke és Fazakas Attila, megye 2. számú választókerületének ellenzéki képviselőjelöltje.

Jakab kihangsúlyozta, hogy nagyon sok mindent kell tennie az ellenzéknek, hogy elhozhassa a „valódi rendszerváltást ennek az országnak”.

„Egy dolgot nem tehetünk meg, nem lehet legyinteni” – tette hozzá Jakab, aki szerint bár tény, hogy nem egyelő feltételekkel indul el az Egységben Magyarországért pártszövetség és a Fidesz, hiszen a korábbi választások alkalmával is csaltak, így most is csalni fognak.

„Ezek ennyire keresztények, hogy csalnak”

– fogalmazott Jakab.

A Jobbik elnöke hangsúlyozta, hogy azonban 2019-ben is csalt a Fidesz úgy, ahogy mindig, de az ellenzék összefogott, úgy mint ahogy korábban még soha és így 4 millió magyarnak lett ellenzék polgármestere.

„Mert az összefogás az sokkal erősebb volt mint a csalás, a fenyegetés, a félelem és erősebb volt mint a krumpli”

– emlékeztetett mindenkit Jakab és ő úgy látja, hogy az összefogás azóta csak még tovább erősödött.

Jakab elmondta, hogy lehet szeretni, vagy nem szeretni az előválasztás nyerteseit, de aki nem az előválasztás nyerteseit támogatja, „annak olyan nagy problémája nincs az Orbán-rendszerrel”.

„Ebben az országban most mindig gyűlölni kell valakit, valakit mindig meg kell állítani” – jegyezte meg Jakab, aki szerint a Fidesz most is mint mindig az oszd meg és uralkodj taktikáját akarja alkalmazni, ezért nem szabad hagynunk, hogy megbomoljon az egység.

„Az ő közösségi élményük – szép keresztény érték – a gyűlölet, a mi közösségi élményünk pedig az összefogás, a szolidaritás” – jegyezte meg Jakab, aki kitért arra is, hogy ő is „tanárember”, ezért elképesztően büszke volt, amikor látta a pedagógusok sztrájkját, akik annak ellenére kiálltak az érdekeikért, hogy a kormány szankciókkal fenyegette őket.

„Ha a tanárember sztrájkra szánja el magát, ott már piszok nagy baj van”

– tette hozzá és kiemelte, hogy az a feladatunk, hogy kiálljunk azok mellett az oktatók mellett, akik részt vesznek a polgári engedetlenségi akcióban és mindenki más mellett is akit megtámad a rezsim. Szerinte nem elég a pártok összefogása, hanem az emberek összefogására van szükség, mert „az az igazi nemzeti politizálás, amikor kiállunk a másik mellett”.

„Amikor beszélek a Parlamentben, akkor mindig azt mondják, hogy a Jakab már nem is jobboldali, ő már balos, ő már komcsi. Hát akkor ficsúrok mi a nemzeti politizálás, a trafik? Vagy, hogy magyar űrhajóst lövünk a magyar égre 30 milliárdért a válság közepén? Vagy az lenne a nagy nemzeti politizálás, hogy úgy szétverték a kórházakat, hogy évente 30 ezer magyar hal bele, nem a betegségekbe, hanem a várólistákba? Vagy, hogy magyar tolvajaink vannak? Ez a nemzeti politizálás?” – mondta a Jobbik elnöke, aki szerint a Fidesznek az a nemzet része, aki velük együtt lop, és aki nem úgy gondolkodik mint ők, az meg nem az.

„Nekünk mindenki a nemzet része, aki magyarnak vallja magát, de az nem, aki a mi nemzetünket meglopja”

– jelentette ki.

Jakab szerint más országokban a korrupció egy rendszerhiba, ha van egy korrupt politikus, azt lecsukják és megbüntetik, ezzel kijavítva a hibát. Magyarországon pedig a korrupció a rendszer maga és az juthat előrébb „aki benne van a buliban”.

„Üldözzük a korrupciót vagy elvárjuk?”

– tette fel a kérdést Jakab.

„Ez az ország Kelet-Közép-Európa Svájca lehetne, hiszen tele vagyunk tehetséggel, szorgalommal, tele vagyunk kiváló termőfölddel, vízkinccsel. Egy valamink hiányzik. Egy tisztességes kormány” – jelentette ki Jakab, aki szerint valódi rendszerváltásra és valódi elszámoltatásra van szükség.

Fazakas Attila felszólalását azzal kezdte, hogy elmondta, hogy Fejér megye 2. számú választókerülete egy hibrid körzet, mivel a Fidesz úgy alkotta meg azt, hogy közel 30 település tartozik bele és bizonyos falvaknak és vidékeknek közük sincs egymáshoz. Azonban az egészségügy helyzete mindenhol problémát okoz a választókerületen belül, így azt mindenképpen helyre kell tenni.

„A móri kórházat és szakrendelést lényegében szétverték és ennek Székesfehérvár issza meg a levét, azáltal, hogy jóval leterheltebb lett a megyeszékhely egészségügyi rendszere” – fejtette ki Fazakas.

A képviselőjelölt kiemelte, hogy a körzet másik fontos problémája a 81-es út négysávosítása, amit már közel 20 éve ígér ennek a körzetnek a Fidesz.

„Mindig vannak makettek, mindig vannak sajtótájékoztatók, mindig van alapkőletétel. Minden hülyeséget kitalálnak, csak, hogy ne kelljen foglalkozni a problémával” – fogalmazott Fazakas.

A képviselőjelölt kitért az új fehérvári jégcsarnokra is, amely 46 milliárd forintból épül fel. Fazakas nem érti, hogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere miért nem kérdezte meg a helyi lakosokat, hogy mire akarnak ennyi pénzt elkölteni, ha a virágóra új kinézetét meg tudja szavaztatni a helyiekkel.

„Remélem, hogy megéljük azt, hogy lesz valódi és korrekt elszámoltatás”

– jegyezte meg Fazakas, aki szerint a korrupcióellenes ügyészség egy intézmény amire szükség van és a környező országokban, például Romániában is láthatjuk ennek eredményeit.

„Én azt szeretném, hogy a legutolsó ember is, aki akár két forintot is ellopott a közös kasszából, az bűnhődjön”

– fogalmazott Fazakas.

A képviselőjelölt kitért a bérlakás-programra is, mivel Székesfehérváron hatalmas problémát jelent, hogy a fiatalok nem tudnak elköltözni és önálló életet kezdeni.

„Nem normális, hogy 140 ezer forint egy albérlet és az sem normális, hogy az város nem költ erre. 16 éve vannak itt hatalmon és egy forintot nem költöttek lakhatásra” – mondta Fazakas, aki szerint csak az a lényeg, hogy stadion meg jégcsarnok legyen.