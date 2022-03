Márki-Zay a záhonyi határátkelőnél: bajban, háborúban nincs politika

Márki-Zay Péter élőben jelentkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Záhonyból, ahol saját szemével mérte fel a magyar-ukrán határon az ukrajnai háború nyomán kialakult menekültek helyzetét, és arról számolt be, hogy többedmagával átadta az érintetteknek az összegyűjtött adományokat. Elmondta, hogy politikustársaival a záhonyi határátkelőhelyet megelőzően Beregsurányban jártak, majd Tiszabecsre is terveznek menni a felajánlott adományok eljuttatása céljából.

Márki-Zay elmondta, a pénzadományokat is beleértve a kampánygyűjtésüket most egy az egyben átállították az Ukrajnából érkező menekültek támogatására. Arról is beszélt, hogy rengeteg pozitív példát látott, sok magyar küld adományt és ajánlja fel a lakását. Hangsúlyozta:

"Nincs politika a bajban, háborúban. Itt nem számít, hogy ki magyar, ki ukrán, ki orosz. Minden menekült, aki a háború elől segítségre szorul, ugyanúgy méltó a mi segítségünkre, szeretetünkre és figyelmünkre."

Sápi Mónika, Vásárosnamény térségének közös jelöltje emlékeztetett, a választókerületükhöz mind az öt határátkelőhely hozzátartozik, amelyeket aktivistatársaival együtt végigjártak az elmúlt hét során. Felidézte, hogy már az első napon tanácstalanságot tapasztalt a menekültek körében, és szavai szerint négy napba telt, mire a kormány feleszmélt, hogy tegyen valamit ezekért az emberekért. Sokuk a határátkelőnél levő mellékhelyiségbe jártak be melegedni, és többen, családosok is nyolc órán keresztül várakoztak a másfél fokos hidegben, miközben várták hozzátartozóikat az ország számos pontjáról.

Ez mindaddig fennállt, amíg Orbán Viktor vasárnap meg nem érkezett Beregsurányba

- tette hozzá az ellenzéki jelölt, aki szerint a kormány hallgat és látszatintézkedéseket produkál.

Hiába ígérte a kormány, senki nem segíti Beregsuránynál az érkező menekülteket A kormány azt mondta, hogy fogadják a menekülteket, de Beregsuránynál a határátkelőnél ez nem látszik. Nincs itt senki. Családok állnak az átkelőnél és nem tudják mit csináljanak, nem tudnak hova menni. Se a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, se senki nincs itt, aki segíthetne...

Az első napokban Kiss Márió, a Mindenki Magyarországa Mozgalom tagja, Szabolcs megyei roma szervezője is azt tapasztalta, hogy az állam semmilyen segítséget nem nyújt a kárpátaljaiaknak. Hozzátette, a legkiszolgáltatottabbak, és nekik, civileknek kell megoldaniuk az ő befogadásuk szervezését. A kettős állampolgársággal rendelkezőkről szólva kifejtette, nagyon sok embernek van bejelentett lakcíme a környező településeken, és az idegenrendészet a válaszában azt írta neki, hogy

"nem tudnak ezekkel az emberekkel mit kezdeni, mert ők magyar állampolgárok, ezért nem tudnak, csak menedékért folyamodni."

Kiss Márió hiányolja a kormányablakot, az állami közigazgatást ebben a kérdésben. Kiss azonban olyan nehézségről is beszélt, miszerint azok, akik fiktív lakcímekre vannak bejelentve, azok most nem tudnak menekültek lenni, hiszen papíron itt élnek:

"Nagyon sok ember, akikkel találkoztunk, fiktív lakcímmel rendelkezik a környező településeken, ezért mivel bejelentett lakcímük van, nem folyamodhatnak menekültstátuszért, sem menedékért."

Így elmondása szerint ezen határ menti helységekben lakóknak nem tud sem az önkormányzat, sem az állam segíteni.

Magyar Zoltán nyugalmazott rendőralezredes, az MSZP választmányi tagja pozitívumként értékelve rámutatott, a kormány kommunikációjából eltűnt a "migráns" szó, helyére a "menekült" lépett. A kormányzat szerinte is megkésve lépett, a honvédség sem érkezett meg időben, de a készenléti rendőrség odavezénylését jó lépésnek tartja, jól jött a segítségük - fogalmazott. Ugyanakkor Magyar beszámolt arról is, hogy egy Kijevben bombázás során megsebesült diáklány is érkezett Záhonyba. Emiatt pedig alapvető egészségügyi ellátást biztosítani tudó szakembereket és sátort is hiányolt a helyszínről.

Márki-Zay Péter végül hangsúlyozta, a kormány eddigi tevékenységét is megköszönve további segítségnyújtásra kéri őket minél több, a háború elől menekülő érintett számára. A kormányfőjelölt leszögezte, hogy ebben az ellenzékiek, a civilek és a kampánycsapata is partner lesz.