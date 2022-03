Magyarország előre megy nem hátra…csak előbb engedjük ki a kéziféket

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Somogy megye nem csak a Balatonpart és Kaposvár. A megyeszékhelytől és az M7-es autópályától minél távolabbra megyünk, annál jobban válik üres lózunggá a Fidesz szlogenje, ellenben annál jobban beüt a szomorú somogyi valóság.

Ezen megye 4-es számú választókerületében a 71 település lekopogtatása, nem csak fizikai megpróbáltatásokkal járt, hanem igen nagy lelki terhet is rótt rám. Szembesülni a kilátástalansággal küzdő emberekkel, a pusztuló vidéki infrastruktúrával és az uram bátyám viszonyokkal, elég megrázó élmény. Amikor becsengetek egy félig már összedőlt borzalmas állapotú házhoz, gyakran imádkozom "Uram add, hogy lakatlan legyen, de sajnos az esetek többségében bizony lakott az ingatlan."

Arra a szomorú jelenségre is felfigyeltem, hogy a somogyi nyugdíjas honfitársaink jelentős része már nem tud télen a saját házában lakni. A ház melletti, általában egyszobás melléképületbe szorulnak ki télire, nemes egyszerűséggel azért, mert a méltatlanul alacsony nyugdíjukból csak ezt a kis helységet tudják felfűteni. Valahogy őket nem érte el a rezsicsökkentés, mivel többségük fával fűt, aminek az ára évről évre jelentősen nő. A Fidesz valóságában ez a Magyarország épp előre tart, de az itt élőkkel folytatott hosszas beszélgetések után úgy érzem, Somogyország nem, hogy előre nem megy, de még a kézifék is be van húzva. Somogyban a féket Móring József Attila, Gelencsér Attila, Szászfalvi László és Witzmann Mihály jelentik.

A megoldás egyszerű, komplex vidékfejlesztési stratégia kell Somogy megye számára, ami magába foglalja a turizmust, lakhatást, oktatást és a minőségi munkahelyek teremtését, illetve a magyar feldolgozóipar kiépítését. Április 3-a után Somogy megye elindulhat felfelé, a kéziféket pedig Potocskáné Kőrösi Anita, Ander Balázs, dr.Varga István és dr.Steinmetz Ádám fogja kiengedni.

A szerző a Jobbik Ifjúsági Tagozatának alelnöke.