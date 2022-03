Végleg megszűnik a Papifrankó, Hodász András már nem bírja a támadásokat

Hodász András és csapata abbahagyja a legnagyobb, egyházi tematikájú YouTube-csatorna készítését - tudatta a Szemlélek videójában az atya.

A Papifrankó az indulása óta eltelt 3 évben egyszer már beszüntette tevékenységét, helyet adva különböző találgatásoknak, fél év szünet után azonban újraindult. Úgy tűnik, most véglegesen beletört András atya bicskája, ahogyan ő fogalmaz. "Teljesen önálló döntést hoztunk", szögezi le mindjárt a videó legelején András atya, célozva arra, hogy a Papifrankó csapatát senki nem kényszeríti a csatorna leállítására.

A döntés kapcsán személyes okokat is említ Hodász, aki kifejtette, hogy továbbra is tudjon másoknak segíteni, most saját magán kell. Mint fogalmaz, rengeteg támadás érte az elmúlt időszakban, egy dolgot azonban nem tudott előre, hogy ezt nem fogja bírni.

Azt sem rejti véka alá, hogy “odaföntről” sem kapott kellő támogatást, de ezt most már elfogadta, ezzel megy tovább. A közbeszéd helyzetét is borúsan látja: "eltűntek a színek a párbeszédeinkből, csak fekete és fehér létezik, és a szekértáborok világában alapelvvé vált, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van."