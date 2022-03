Jobbik: ezúttal Toroczkai Lászlóék hazugsága miatt veszített pert a fideszes lakájmédia

Jakab Péter, a Jobbik elnöke közösségi oldalán egy újabb győztes per eredményéről számolt be. "Az Origó megint hazudott. Most azt állították, hogy a Jobbik a vidéki rendezvényeire a pártközpontból vezényel ki fizetett aktivistákat. Valószínűleg összekeverték a jobbikos rendezvényeket a fideszesekkel. Azokra ugyanis valóban ki szokták vezényelni az állami, vagy épp önkormányzati dolgozókat, közmunkásokat, néha még az óvodásokat is.