Bár a kormány azt ígérte, a MOL mégsem veszi át mindegyik bezárt benzinkutat

Mégsem veszi át a hatósági benzinár miatt bezárt töltőállomásokat. "Jelenleg több kút működtetésére is felkérte a Mol-t a kormány, de a helyzetelemzést követően úgy látjuk: a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyagellátás. Az érintett kutak 20 kilométeres körzetében egy vagy több üzemelő töltőállomás is található. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy MOL vagy akár versenytárs szolgáltatótól" - közölte a 444.hu-val a társaság.

A MOL azonban jelezte, hogy amennyiben „olyan további helyszínek merülnek fel, ahol nem biztosítható az egyenletes és könnyen elérhető üzemanyagellátás, a MOL a jogszabály értelmében átmeneti időre átveszi az adott töltőállomások üzemeltetését."

Az üzemeanyagokkal kapcsolatos problémák tehát továbbra is fennállnak. Mint ismert, a múlt héten a mezőgazdasági vállalkozók egyik érdekképviselete panaszkodott arra, hogy több helyen nem tudnak tankolni a gépek, ezért leálltak a tavaszi munkákkal.