Kálló Gergely: "Ha folytathatom a munkámat, a leghangosabb képviselője leszek az itt élők érdekeinek"

Megszerezni a bajnoki címet mindig könnyebb, mint megtartani azt - tartja a mondás. Fejér megye 4-es számú választókörzetében már legyőzték a Fideszt olyannyira, hogy még saját jelöltet sem tudott kiállítani a kormánypárt. Azonban a NER még gőzerővel dolgozik Dunaújváros ellen, pénzelvonásokkal, gazdasági övezetekkel, de a Vasmű környékén sem hajlandó rendet rakni a jelenlegi hatalom. Kálló Gergely indul a parlamenti mandátumért az Egységben Magyarországért színeiben, a kérdés, hogy az esetleges győzelme most kormányváltást ér-e. Interjú.

Gyakorlatilag néhány nap múlva választás. Önnek két és féléven belül ez már a második. Volt ideje bizonyítani ilyen rövid idő alatt, ráadásul ellenszélben?

Megválasztásomkor tudtam – az óriási felhatalmazás ellenére –, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. A kormánypártok 2010 óta nem foglalkoznak az ellenzéki képviselők javaslataival, lesöprik olvasatlanul a költségvetési módosító javaslatainkat. Egyszerűen számukra nem léteznek az ellenzéki képviselők és az ellenzéki választók. Így megfogadtam, hogy amellett, hogy becsülettel elvégzem a képviselői munkámat, javaslatokat teszek, módosítókat nyújtok be, a térségünkben élők hangos, karakteres hangja leszek. Hiába nem foglalkoznak velünk, én akkor is elmondom a problémákat.

Bizonyítottam-e? Erről majd a választók döntenek.

Én csak számokat tudok felmutatni: két év alatt Fejér megye legaktívabb képviselője lettem mind felszólalások, mind beadványok tekintetében, pedig a többieknek négy év állt a rendelkezésükre. De azt, hogy ezzel megszolgáltam-e a bizalmukat, döntsék el azok, akiket képviselek. Én bízom benne, hogy igen.

Április 3.: kórház-főigazgatóval hódítaná vissza a dunaújvárosi körzetet a Fidesz A Fidesz-KDNP a dunaújvárosi kórház főigazgatóját, dr. Mészáros Lajost szeretné indítani Fejér megye 4-es számú választókerületében, értesült az Alfahír. A hírt az érintett is megerősítette szerkesztőségünknek, valamint részletesen meg is indokolta döntését, azonban cikkünk megjelenése előtt nyilatkozatának idézését letiltotta, így ezt nem tudjuk megosztani olvasóinkkal.

Mennyire volt szerencsés a Fidesz részéről dr. Mészáros Lajost indítani Önnel szemben?

Ezt is a választóknak kell eldöntenie. Remélem, április 3-án bebizonyítjuk, hogy alkalmatlan a képviselőségre. Egy viszont biztos: a kampány alatt bebizonyította, hogy alkalmatlan a kórházigazgatói pozícióra is. Míg ő megtiltotta a múltban azt, hogy a munkavállalók politizáljanak a kórházban - akár egy kitűző használatával -, addig ő minden idők legmocskosabb kampányát vezényli le ellenem itt a körzetben.

Annak ellenére, hogy senki nem akarta vállalni a jelöltséget a Fideszben, és Mészáros is csak vonakodva vállalta el azt, egészen gyorsan magáévá tette a kormánypárt stílusát.

A választókerület fideszes elnöke, Molnár Krisztián sok átadást direkt a választásokra időzített, kellett egy vállalhatóbb arc, mint a különleges gazdasági övezet kitalálóé. Mészáros Lajos lett az „arc” ezekhez az átadásokhoz - amit egyébként mélységesen elítélek. Nem dátumokhoz és politikai érdekekhez kell kötni a fejlesztéseket, hanem az igényekhez. Kormányváltás esetén folyamatosak lesznek az átadások, nemcsak négyévente fognak a trikolór zászlók olló közé kerülni.

Nem kevés olyan véleménnyel is találkozni, hogy a kórházigazgatónak előbb a kórházban kellett volna rendet tennie, és csak azután politikai videókban szerepelni vagy a térségnek ígérgetni. Mi a probléma a kórházzal?

Az általános problémák itt is lecsapódnak.

Csak menjünk fel a kórház honlapjára és nézzük meg az álláshirdetéseket. Hosszasan kell görgetni lefele, míg a felsorolás végére érünk, tehát óriási a szakemberhiány, a várólistákról nem is beszélve.

És egy történet. Egy nagyszülő keresett meg, hogy a piciny unokáját a kórházban kezelik. Csukott ablakoknál sem lehet a befúvó szelet megállítani a szobájában, ami nehezíti a gyógyulást. Még elődöm, Pintér Tamás is kért pénzt a kormánytól a nyílászárók cseréjére, magam is többször megtettem. Sajnos eredménytelenül - mint mondtam, az ellenzéki igényeket nem hallgatja meg a kormány. Pedig nincs ellenzéki, vagy kormánypárti beteg. Beteg van, akit meg kell gyógyítani.

Az igaz, hogy fizetett aktivistái vannak a Fidesznek a térségben?

A dunaújvárosi Fideszt nemrég feloszlatták és újra kellett szervezni. Ezzel nagyon sok aktivistát elvesztettek.

Megjelent egy nagyobb csapat, akik elég „tájidegenek”, nem látta őket még senki, minden reggel és este egy kisbusszal szállítják őket, és a pletykák szerint napidíjon vannak.

Amúgy azzal nem is lenne baj, ha valaki ilyen módon szervez aktivistákat. A baj sok esetben a stílusukkal van, jó néhány panaszt kaptam a lakóktól, hogy elég modortalanul viselkednek. Ez baj, mert a politikát, mint olyat általánosítják ezzel. De ha már aktivisták. Itt jegyezném meg, hogy a mieinkre nagyon büszke vagyok. Reggeltől estig ingyen mennek, hajtja őket a kormányváltás reménye, az, hogy április 3-a után egy szabadabb országban élhetnek. Plakátolnak, kopogtatnak, szórólapoznak, standolnak. Öröm velük tartani, bár a tempót a fiatalabbakkal én már nehezebben bírom, a sok múltbéli kampány a látszat ellenére engem sem kímélt...

A dunaújvárosi választókörzet két meghökkentő hírrel is bekerült az országos sajtóba, az egyik a Vasmű körüli botrány, a másik pedig a különleges gazdasági övezet kijelölése. Ezek az ügyek hogy állnak, vannak-e újabb fejlemények?

Senkit nem akarok hitegetni. A különleges gazdasági övezet igazságtalanságát csak egy kormányváltással tudjuk eltörölni. És el kell törölnünk, mert teljesen nyilvánvaló: piti politikai bosszúról van szó. Mondok is erre bizonyítékot. Van két település: Pusztaszabolcs és Ercsi. Pusztaszabolcs vizet ad az ipari park egyik létesítményének, ami miatt létrehozták a különleges gazdasági övezetet. Most Ercsiből szeretnék vinni az ipari vizet szintén Iváncsára, az SK Innovation gyár számára. Tehát ez a két település tevőlegesen hozzájárul a termeléshez, ezáltal az iparűzési adóhoz.

És ez a két település kap a gazdasági övezet pénzeiből? Dehogy kap. És miért nem? Mert nem kormánypárti polgármesterek a vezetők. Ilyen egyszerű.

A Vasmű helyzete a szomszédos háború miatt aggasztónak tűnhet. Azonban megnyugtatok mindenkit. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az alapanyagellátás megoldott és biztosított, a termelés is folyik biztosan. A cég vezetése jelezte már, hogy az Ukrajnából menekültek számára állást is biztosít, ezek a gyárral kapcsolatban mind jó hírek, de hátra azért még nem dőlök. Ha kell, a gyár számára valamilyen szintű állami segítségnyújtás elengedhetetlen. És a kormánynak végre tudomásul kell vennie, hogy ha segít, akkor nem egy magáncégen segít – ami amúgy rutin nekik -, hanem 4500 magyar munkahely megtartásában segít. Amúgy nem meglepő módon, mint minden választási kampányban a fideszes jelölt ismét megjelent a Vasmű környékén és bejelentette, hogy a Vasmű támogatja őt, ezért ő támogatja a Vasművet. Az elmúlt két évben a megannyi probléma láttán lapított, ferdített a kormány, de most legalább leforgattak két videót. Nekem soha nem kellett a Vasmű vezetésének támogatása ahhoz, hogy támogassam és képviseljem a vasműs dolgozókat. Ez nem egy biznisz. A Vasmű több ezer ember munkahelye és akként is kell kezelni.

Első dolgunk lesz kormányváltás esetén visszavezetni a korkedvezményes nyugdíjat, tárgyalásokat kezdeményezünk a kollektív szerződésről, és kormányzati garanciákkal fogjuk segíteni a tulajdonosváltást, mert egy átláthatóbb tulajdonosi körrel könnyebben tud együttműködni a kormányzat is, ami kiszámíthatóbb munkavállalói környezetet teremt.

Ezek az intézkedések szolgálják a dolgozók érdekeit - és engem, minket (amennyiben így lesz) a dolgozók választanak meg, őket kell szolgálnunk.

Mészáros Lőrinc cége közművesítheti az iváncsai különleges gazdasági övezetet 19,8 milliárdos tenderen futott be Mészáros Lőrinc cége a különleges övezetként az önkormányzatoktól elvett iváncsai ipari park közművesítésével - számolt be róla közösségi oldalán a K-monitor. A felcsúti milliárdos cégének a tenderen nem kellett komoly versennyel szembesülnie, mivel Mészárosék mellett csak a rendszeres konzorciumi partnerük, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Az elmúlt két évben költségvetési módosítókat nyújtott be, sokszorosan kiállt a különleges gazdasági övezet ellen a Parlamentben, kormányzati segítséget kért a Vasműhöz több alkalommal is. Önt úgy ismerik, mint aki előnyben részesíti a tettet, de annál kevesebb ígéretet fogalmaz meg. Miért nem él az országosan is bevált kampányeszközökkel?

Nem igaz, hogy nem ígérek, bár valóban szeretek a realitás talaján maradni. Dehogy konkrét legyek, íme, több ígéretet is teszek egyszerre. Ígérem, hogy megválasztásom esetén tovább fogok harcolni a különleges gazdasági övezet felszámolásáért. Ígérem, feltétel nélkül dolgozni fogok a Vasműért, ha bajban van a gyár. Ha folytathatom a munkámat, a leghangosabb képviselője leszek az itt élők érdekeinek. Remélem, mindezt kormányzati háttérrel tehetem majd. Na, három ígéret is egyszerre.

Kálló Gergely és Jakab Péter Dunaújvárosban Ceglédi Ádám

Lesz kormányváltás? Hogyan ítéli meg az országos politikai helyzetet?

Ha valaki ismer, azt tudja, hogy nem szeretek fogadni, főleg nem ilyen témában. Elképzelhető a kormányváltás, ha mindenki teszi a dolgát és annál egy picit többet. Itt most nem elég „csak” elmenni szavazni, itt magunkkal kell vinni még embereket, akik nem mennének el. Itt nem elég vidéken csak egy falut lejárni, itt el kell menni az összesbe a jelölteknek többször. Itt nem elég „nem nézni” a kormánypropaganda csatornáit, itt most meg kell tudnunk győzni azokat, akik viszont csak azokból informálódnak.



És még nem tudjuk, hogy a körülmények hogyan befolyásolják a választás kimenetelét. Ne felejtsük el, hogy a szomszédban egy véres háború folyik és sajnos a kormány nem áll a helyzet magaslatán. A választások előtt, a hirtelen nagy osztogatások is azt mutatják, hogy a kormány fél, óriási szavazatvásárlást kísérelt meg.

Az ellenzék esélyeit növeli viszont a teljes, tartós és megbonthatatlan összefogás. Ha tudjuk tartani a lendületünket, akkor van esély arra, hogy április 4-én egy sokkal szabadabb országban ébredjünk.

Mit tud tenni egy ilyen háborús helyzetben az ellenzék?

Ebben az esetben hanyagolnám az ellenzéki szót. Itt mindenkinek a tisztességre, a békére és az empatikus hozzáállásra kell törekednie.

Szűkebb környezetemben hihetetlen összefogást tapasztalok. Menekülteket fogadtunk be és látunk el. Rövid idő alatt egy óriási gyógyszer- és higiénés adománycsomagot szedtünk össze és vittünk el Záhonyba Pintér Tamással, Dunaújváros polgármesterével. Folyamatosan monitorozni kell az eseményeket, mert itt nálunk is, például a menekültek befogadásával kapcsolatban percről percre változhat minden. És ilyen helyzetben nagyon sajnálom, hogy a Fidesz tisztességtelenül jár el. Folyamatosan azzal vádol bennünket, ellenzéki politikusokat, hogy a háború pártján állunk és fegyvereket szállítanánk. Ez egy szimpla, politikai hazugság.

Az ellenzék – jómagam is – a béke pártján állunk, állítsanak bármi mást is.

Kálló: a nagy büdös semmit tette a kormány a Dunai Vasmű érdekében Kálló Gergely napirend után azzal kezdte parlamenti felszólalását, hogy eltelt a nyár és a kormány mit tett a Dunai Vasműért, valamint a 4500 magyar munkahelyért? A nagy büdös semmit! Így összegezte a jobbikos képviselő a kormány és a Fidesz hozzáállását a Vasmű kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök néhány nappal ezelőtt beismerte, a 12 éves miniszterelnöksége alatt a vidék elvesztette népességmegtartó-képességét, s nincs semmi, ami a magyar fiatalokat a szülőföldjükön tartsa, nincsenek tisztességes bért adó munkahelyek, megfelelő egészségügy, de sok helyen még járható utak sem. Miről szól ez a beismerés, illetve mit lehet kezdeni ezzel a tragikus helyzettel egy kormányváltás után?

Vidéki képviselőként sajnos ezt én is tapasztalom, bár azért mi még szerencsésebb helyzetben vagyunk.

Orbán Viktor a választási eredménytől való félelmében lehet őszinteségi rohamot kapott és beismerő vallomást tett: 12 év kétharmaddal való kormányzás után az ország csak a plakátokon ment előre, vidéken, ha a népességszámot és megtartó erőt nézzük, csak hátra mentünk.

12 év alatt még mindig több fiatal hagyja el az országot, mint amennyi jönne haza. 12 év alatt sem sikerült elérni azt, hogy a falvakból és a kistelepülésekről megszüntessük a nagyobb gazdasági csomópontok felé vándorlást. De ez nem csak a falvakra jellemző. Dunaújváros lakossága a rendszerváltás óta több, mint 15 ezer fővel csökkent! Ez mindannyiunk felelőssége, de a folyamatok megállítása egy új kormány feladat lesz, hisz a jelenleginek – hiába volt óriási lehetősége – ez nem ment. Az uniós források a különbségek felszámolásában nagy lehetőséget rejtenek, és olyan vezetéssel, ami szót ért a nyugattal – még ha kritikát fogalmaz is meg – elkezdhetnénk kezelni ezt az óriási problémát.

Nem lehet tudni, hogy mennyi pénzt hagy az államkasszában a Fidesz. Mekkora problémát okozhat az utóbbi hónapok osztogatása?

Nézzük generálisan ezt a kérdést. Jelenleg 15 ezer milliárd forint vár ránk az Unióból, amit csak a jelenlegi kormány korruptsága miatt nem kapunk meg. Ép ésszel felfoghatatlan ez az összeg, de egy kormányváltással elérhetővé válik. Ebből a forrásból azért már el lehet kezdeni építkezni.



És most nézzük meg helyi szinten a kérdést. Ha felszámoljuk a különleges gazdasági övezetet és a megvont pénzek újra folyósításra kerülnének, akkor az már egy pénzügyi lélegzetvételhez juttatna minket. Csak a helyi iparűzési adó megfelezése miatt – ami ugyan pénzt hagyott a vállalkozások zsebében, de óriási veszteség volt az önkormányzatoknak – 500 millió forintot vesztett csak Dunaújváros, a térség legnagyobb települése.