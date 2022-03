Ander Balázs: 22-szeresen túlárazhattak egy 579 milliós ivóvízprojektet Somogyban

Túlárazást gyanít egy Somogy megyei ivóvízminőség-javítást célzó projektben Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője. A megye 2. számú választókerületében induló ellenzéki képviselőjelöltnek feltűnt ugyanis a beruházás költségének kirívó nagysága, ezért közérdekű adatigénylés formájában érdeklődött a kérdéses ügyben Bőhm Kinga hedrehelyi polgármesternél még február 2-án.

A nyilvánosan elérhető adatok alapján Hedrehely községe mellett a környező falvak is érintettek ajánlatkérőként a KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 azonosítószámú, európai uniós ivóvízminőség-javító programban. A szóban forgó építési beruházás – igaz, más települések projektjeivel egyetemben – az uniós közbeszerzési közlönyben szintén szerepel.

A beruházásra vonatkozóan a Jobbik politikusa emlékeztetett, hogy eredetileg született egy 26,5 millió forintos ajánlat, ám az összeg mostanra már a sokszorosára duzzadt.

"Amikor ezernyi más nagyon fontos dologra nincs pénz, akkor kicsit gyanús az 579 milliós új projekt"

– állapította meg Ander Balázs, felhívva a figyelmet arra, hogy

ez közel huszonkétszeres (!) drágulás, emiatt pedig a túlárazás gyanúja merül fel a Jobbik országgyűlési képviselője szerint.

"A műszaki tartalom ugyan több, de ez akkor is érdekes kérdéseket vet fel" – tette hozzá az ellenzéki képviselőjelölt.

Ander ugyanakkor leszögezte, természetesen nagyon fontosnak tartja, hogy a vidéki lakosság egészséges, jó minőségű ivóvízhez juthasson, azonban ez megítélése szerint nem indokolhat több mint félmilliárd forintot.

A jobbikos politikus adatigénylése során a következőkre volt kíváncsi a projekttel összefüggésben:

Konkrétan mi indokolta a beruházást? Mikor merült fel a településen az ivóvízminőséggel kapcsolatos probléma? Készült-e korábban ivóvízminőség-javítást célzó terv/pályázati anyag/szakvélemény az önkormányzatuk részéről? Jelent-e a településnek a fentebb hivatkozott KEHOP-pályázat további kiadást? Megindult-e a beruházás? Milyen helyszíni munkálatok történtek? Van-e érvényes engedély? Van-e kivitelezési terv, vízjogi létesítési engedély? A lakosság milyen formában lett tájékoztatva?

A polgármester asszonytól február 7-én érkezett válaszlevél (mely itt és itt elérhető).

Tájékoztatásából az alábbi részletek derültek ki:

Hedrehely 1. számú (K-1) vízművét még tíz évvel ezelőtt, 2012. januárjában vízminőségi problémák miatt üzemen kívül helyezték, azóta csak a 2. számú (K-2) üzemel, de az is csak csökkentett vízhozammal, és "még így is homokol" a homok beáramlása miatt. Az üzemeltető DRV Zrt. adatszolgáltatása szerint csúcsfogyasztási időszakban a megmaradt kút is csak 24 órás üzemben vagy nyomáscsökkenéssel tudja ellátni a települést és a környező falvakat.

A hedrehelyi önkormányzat 2014. május 9-én fordult a Belügyminisztériumhoz, és miniszteri segítséget kért a Hedrehely, Hencse és Visnye lakossági ivóvízellátása során jelentkező probléma megoldásában. Majd 2015. január 6-án a három önkormányzat szerződést kötött a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről, így Hedrehely önkormányzata gyakorolja a képviseleti jogot.

Utoljára 2019. március 5-én készült a helyi önkormányzat részéről szakvélemény – ebben részletesen kifejtik egyebek mellett azt, milyen meghibásodások történtek, illetve milyen vizsgálatokra került sor az 1968-ban és 1983-ban létesített kutaknál. Jelesül úgynevezett kútkamerás vizsgálatokat is végzett a Geo-Log Kft. 2012 őszén, mint az a szakvéleményt ismertető jelentésben olvasható.

Részlet a szakvéleményből Hedrehely 1. sz. kútjának vizsgálata

Arra is fény derült, hogy az említett KEHOP-pályázat esetében 579 720 414 forintot tesz ki az összköltség, melyből a támogatás összege 512 060 948 forint. Az önkormányzatoknak pedig a polgármester levele szerint 67 659 466 forintnyi önerőt kell biztosítani, melyet külön pályázatból kívánnak hozzárendelni.

Noha a beruházásra az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. nyújtott be pályázatot, és kötött kivitelezői szerződést, jelenleg a szükséges tervek elkészítése, engedélyeztetése van folyamatban még februárban is.

Ezenfelül a polgármester tájékoztatása szerint a felmérésen és helyszíni bejáráson kívül nem történtek helyszíni munkálatok, s csupán egy hónapja, február 23-án adták át a munkaterületet. A projekt támogatási szerződésében szereplő projektfejlesztés során elkészített projektdokumentáció tavaly június 9-én feltételesen elfogadásra került.

A jobbikos képviselőjelölt a település vezetőjétől arról is tájékoztatást kért, hogy

egy ilyen fontos beruházás dokumentációi miért nem nyilvánosak, azok miért nem ismerhetők meg a lakosság számára a község honlapján annak ellenére sem, hogy ezek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét a törvény közérdekből elrendeli.

Bőhm Kinga válaszában közölte, az érintett önkormányzatok honlapján tervezik a projekttel kapcsolatos információkat közölni, ami majd a kivitelezés megkezdésekor várható. A lakosságot pedig a tavaly szeptember 30-án megtartott közmeghallgatáson tájékoztatták a polgármester állítása szerint.

Bőhm Kinga és Szászfalvi László Facebook / Szászfalvi László

Ander Balázs a helyi viszonyok kapcsán megjegyezte, Bőhm Kinga ugyan névleg független polgármester, de valójában a térségbeli fideszes képviselőt, Szászfalvi Lászlót támogatja, aki majd Ander ellenfele lesz az április 3-i választásokon. Ezt támasztja alá, hogy a Facebookon büszkén számolt be arról, mennyi ajánlást sikerült Szászfalvi számára összegyűjtenie, valamint a kormánypárti képviselő kampányújságjában is ott szerepel a polgármesteri ajánlója – mutatott rá végül a Jobbik parlamenti képviselője.