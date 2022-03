Világsztárok az EFOTT több színpadán is

Az EFOTT nagyszínpada ismerősként köszönti John Newmant, aki 2018-ban egyszer már megtöltötte a nézőteret. Az idei évben azonban a szervezők a fesztivál több koncerthelyszínére is nemzetközi sztárokat jelentettek be - írja az EFOTT sajtóközleményében.

Hozzátették, hogy a szervezők fontosnak tartják, hogy a vendégek minél színesebb élményt kapjanak a július 13-17. között szervezett fesztivál bármely pontján a zenei felhozatalban, így két DJ sztárral erősödik a line-up Regard és Riton személyében.

"Regard koszovói születésű DJ producer 2019-es Ride it című számával vált világszinten is ismertté, mely slágere már 218 milliós Youtube megtekintéssel és közel 800 milliós Tiktok hashteg említéssel rendelkezik. "It's Friday again Then Saturday, Sunday, what?" dalszövegrészletet pedig már senkinek nem kell megtanítani, hiszen a Grammy-díjas Ritonnak nem csak a kiváló house zenéket köszönhetjük, hanem a 2021-es év egyik legnépszerűbb meme-jét is."

"A nagyszínpad szerelmesei számára is tartogatnak még meglepetést a szervezők, ugyanis az elkövetkező időben további nemzetközi headlinert fognak bejelenteni" - olvasható a közleményben.