Kormányinfó: nem lesz áfacsökkentés és nyelvvizsga-amnesztia sem

Ahogy arról beszámoltunk, a mai Kormányinfón 815 milliárd forintos megszorítást jelentettek be. A bejelentések után az újságírók kérdezhettek a Kormányinfón megjelent két minisztertől.

Az ATV arra kérdezett rá, hogy a különadóval sújtott cégek hogyan nem fogják áthárítani a fogyasztókra a különadót. Gulyás erre úgy válaszolt, hogy szerinte önmagában ezek az adók nem adnak okot az áremelésre, hiszen az állam nem olyan nyereséget vesz el, ami a rendes nyereségből van, hanem az "extrahaszonból". Ha mégis ilyet tapasztalna tömegesen a kormány, vannak jogi eszközei fellépni ez ellen.

Egy másik kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy a veszélyhelyzet végével feloldották a rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi dolgozók felmondási tilalmát, azaz a háborús veszélyhelyzetben már felmondhatnak az itt dolgozók. Gulyás ezzel kapcsolatban nem számít az egészségügyi dolgozók tömeges felmondására.

Az elmúlt napokban egész Európában egyre több helyen feltűnő majomhimlővel kapcsolatban Gulyás nyugalomra szólított fel és megerősítette, hogy Magyarországon még nem jelentettek majomhimlőgyanús eseteket. A miniszter szerint ennek a betegségnek a tünetei egyébként is enyhék, az NNK feladata erre figyelni.

A Népszava kérdésére érkezett egy pontosítás a rezsivédelmi és honvédelmi alappal kapcsolatban, Nagy Márton elmondta, hogy 700 milliárd megy a rezsivédelmi alapba, 200 milliárd pedig a honvédelmi alapba, így összesen 900 milliárd forintot fizetnek majd be. A gazdaságfejlesztési miniszter azt is bejelentette, hogy 2022-ben is beszedik a teljes évi extraprofit-különadót annak ellenére, hogy már az év közepén járunk.

Gulyás azt is bejelentette, hogy a koronavírusos veszélyhelyzettel ellentétben a háborús veszélyhelyzetben nem lesz nyelvvizsga-amnesztia a diplomázóknak, mivel a jelenlegi helyzet nem nehezíti meg a nyelvtanulást és levizsgázást.

A kormányzati megszorításokról további részleteket is megtudhattunk: emelni fogják a jövedéki adókat dohánytermékek és az alkohol esetében, emelni fogják a népegészségügyi adót és változni fog a céges autók adózása is. Részleteket későbbre ígért Nagy Márton.

A pedagógusokról is szót ejtett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki úgy fogalmazott, hogy a jogszabályoknak megfelelően fognak eljárni, mivel a tanárok részéről jogos követelések merültek fel, azonban a kampány alatt a szakszervezetek fellépése pártpolitikai színezetet kapott véleménye szerint.

Gulyás Gergely egyértelmű nemmel felelt arra a kérdésre, hogy indokoltnak tartják-e az áfacsökkentést. A miniszter azzal indokolt, hogy szerinte az nem vezet az infláció csökkentéséhez.

A légitársaságokat érintő adóról szintén elhangzott egy konkrétum kérdésre válaszolva, Nagy Márton elmondása szerint induló utasonként ez körülbelül 10 eurónyi összeg lesz. Az RTL erre külön rá is kérdezett az új gazdaságfejlesztési miniszternél hogy milyen extraprofit lesz a légitársaságoknál, ha őket a koronavírus-járvány rendesen megtépázta. Nagy Márton erre úgy válaszolt, hogy az utasszám várhatóan sokkal gyorsabban visszatér, mert rengeteg elhalasztott utazás van, az embereknél nagyon sok pénz maradt.