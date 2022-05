Aszódi kettős gyermekgyilkosság: évek óta rettegésben tartotta a lányokat az apjuk

Egy újabb szörnyű tragédia, amely rámutat a hazai családvédelmi rendszer nem működik megfelelően, és emiatt gyermekek halnak meg.

Álmukban végzett két lányával, a 14 éves Tímeával, és a 16 esztendős Júliával édesapjuk Aszódon szombat éjjel - írta ma reggel a Bors. A lap információi szerint Tamás (a gyilkos...) a láthatás alkalmával baltával vertbe fejbe a kamaszokat, majd sikertelenül öngyilkosságot kísérelt meg. Adácson nekiszaladt a vonatnak, de a jármű csupán a lábát vágta le.

A portál szerint az apa hosszú évek óta rettegésben tartotta volt párját és két közös gyermeküket. Zsuzsanna négy évvel ezelőtt Vámosgyörkre költözött Tímeával és Júliával. A szomszédok elmondása szerint a tanárnőként dolgozó anya a környéken mindenkit arról kérdezett az ingatlan kiválasztása előtt, hogy az utca vajon kellően biztonságos-e, be is kamerázta később a házat amit hatalmas kerítés is véd.

A Borsnak szomszédok arról beszéltek, hogy a lányok nem szívesen mentek az apjukhoz, és az idősebbik gyermek csak húga védelme miatt utazott el az apjukhoz.

Szomorú részlet, hogy az anyának rögtön rossz érzése támadt, amikor a lányai nem értek haza a hétvége elteltével. Bejelentést tett a rendőrségen, ám akkor azt még senki sem tudta, hogy élve már nem fogják őket megtalálni. A Pest megyei Aszódon levő társasház lakóinak időközben feltűnt, hogy Tamás lakásából erős szag árad, ezért értesítették a rendőrséget, bár akkor még nem tudták, hogy gyilkosság történt. Így találták meg a két kamaszlány holttestét - írta a Bors.