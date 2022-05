Ha Orbánék bevezetik a Jobbik által kért áfacsökkentéseket, havi több tízezer forint marad a családoknál

Felháborító, hogy a gyermeknevelési cikkeken az áfa, a "büntetőadó" Egész Európában itt a legmagasabb

- szögezte le Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke vasárnapi online sajtótájékoztatóján. Ezt azzal kapcsolatban közölte - mint ahogy azt az Alfahír is megírta tegnap -, hogy a Jobbik ismét benyújtotta a gyermekneveléshez szükséges termékek áfamentességének megteremtéséről szóló javaslatát a Parlament elé.

A politikus most arról is beszélt, nem véletlen, hogy az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése mellett ezt a javaslatot is benyújtották - ugyanis még az uniós irányelvek is megengedőbbek, mint az Orbán-kormány adópolitikája. Kinyíltak azok a kapuk, amelyek az áfa elengedésére vonatkoztak - magyarázta.

Z. Kárpát Dániel rávilágított, már egy gyermek után is több áfát fizet a szülő vásárlásonként minden hónapban a költségvetésbe, mint amennyi a családi pótlékként havonta kap az államtól.

A Jobbik álláspontja szerint ha az Orbán-kormány meg tudja valósítani az áfacsökkentést, és azt be is tartatja a kereskedőkkel, akkor azzal a családoknak több tízezer forinttal lehetne kedvezni havonta.