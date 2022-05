Zöldebb, fenntarthatóbb fesztiválra számíthatunk idén az EFOTT-on

Hallgatócentrikusabb és zöldebb lesz idén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), amelyet július 13. és 17. között rendeznek meg Sukorón, a Velencei-tónál olyan fellépőkkel, mint John Newman, a Wellhello, a 30Y, a Margaret Island vagy a Halott Pénz - jelentették be kedden a fesztivál szervezői.

Lasztovicza Gábor fesztiváligazgató az EFOTT keddi budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: szeretnék a korábbinál még család- és hallgatócentrikusabbá tenni a rendezvényt, nemcsak az esti koncerteken, de a nappali programokkal is rengeteg élményt kínálnak a látogatóknak.

Az MTI beszámolója szerint az EFOTT régóta a legsportosabb fesztiválként hirdeti magát, amelyen a résztvevők számos sportágat kipróbálhatnak, és amely egyetemi sportbajnokságok döntőinek is helyet ad, de idén a szervezők célja, hogy a legzöldebb fesztivállá is váljon a rendezvény.

Gyuricza Csaba, az idei házigazda, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora elmondta: Magyarország és Közép-Európa legnagyobb agrárfókuszú egyetemeként

a fenntarthatóság, a zöld gondolat és a természetvédelem jegyében célul tűzték ki, hogy összességében zéró hulladékot termeljen az EFOTT.

Gludovátz Ferenc, a MATE hallgatói önkormányzatának elnöke hozzátette: az idei fesztiválon a nappali programok között hangsúlyosabban jelenik meg az agrárium.

Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke az EFOTT-ot a felsőoktatás egyik ünnepének nevezte, amelyet minden egyetemistának érdemes legalább egyszer felkeresni.

Budai Marcell sajtófőnök tájékoztatása szerint a fesztivált idén a lakott területektől távolabbi helyszínen, a sukorói szabadstrand környékén rendezik, ahol hosszú távon is szeretnének "letelepedni".

Egy nagyszínpad és egy kisebb színpad mellett két partyarénát is építenek, nappal pedig a strandon, valamint az UNIverzum névre keresztelt, egyetemi programokat nyújtó interaktív helyszínen várják a közönséget.

A hazai közönségkedvencek - például a Bagossy Brothers Company, a Wellhello, az Irie Maffia, a Follow The Flow, a Margaret Island, a Halott Pénz, a Carson Coma, a 30Y vagy az Anna and The Barbies - mellett a brit John Newman, a koszóvói-albán DJ Regard, valamint a brit DJ Riton is színpadra lép az EFOTT-on. Egy további nemzetközi fellépőt pedig még később jelentenek majd be a szervezők.