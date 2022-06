Halálos lövöldözés történt egy kórházi épületben az oklahomai Tulsa városában

Négy halálos áldozata van egy lövöldözésnek, amely amerikai idő szerint szerda délután az Oklahoma államban található Tulsa városában zajlott le egy kórházi épületben, a feltételezett elkövető is életét vesztette - jelentette be a helyi rendőrség az MTI beszámolója szerint.

Wendell Franklin, a tulsai rendőrkapitány a Twitteren azt írta, hogy kollégáit a helyi St. Francis Kórház közelében lévő egyik egészségügyi épületbe hívták, ahol a bejelentés szerint egy felfegyverzett férfi tartózkodott. A tulsai rendőrség szóvivője közleményében úgy fogalmazott, hogy "aktív lövöldözőről" volt szó. A sebesültek pontos számát egyelőre nem közölték.

A rendőrség valamivel este 6 óra előtt egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a tisztek átkutatják az épület minden helyiségét, és ellenőrzik, hogy megszűnt-e minden "fenyegetés." Richard Meulenberg, a helyi rendőrség századosa megerősítette hogy a lövöldöző is meghalt. Elmondása szerint az egészségügyi komplexum egy "katasztrófa helyszíne volt", és mire a rendőrök a helyszínre értek, az áldozatok közül "többen már halottak voltak."

A St. Francis Kórházat lezárták a kialakult helyzet miatt. A televíziótársaságok felvételein azt lehetett látni, hogy a mentők hordágyakon tolják ki az embereket az épületből. Az egészségügyi komplexum területén több tucat rendőrautó tartózkodott, a hatóságok leállították a környék forgalmát a vizsgálat idejére.

A szerda esti sajtótájékoztatóján Eric Dalgleish rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy a rendőrök még lövéseket hallottak az épületben, amikor megérkeztek. Úgy tűnik, hogy a feltételezett elkövető saját kezével vetett véget életének, kézifegyver és puska is volt nála - tette hozzá. Dalgleish arról is beszélt, hogy jelenlegi ismereteik szerint az áldozatok között egészségügyi alkalmazottak és betegek is vannak.

A Fehér Ház bejelentette, hogy Joe Biden amerikai elnököt tájékoztatták a lövöldözésről, és a kormány felajánlotta támogatását a helyi tisztviselőknek. Alig több mint két hét alatt ez a harmadik több áldozatot követelő lövöldözés az Egyesült Államokban. Nyolc nappal ezelőtt egy 18 éves, automata puskával felfegyverzett férfi 19 gyereket és két tanárt gyilkolt meg a Texas állambeli Uvalde egyik általános iskolájában. Május közepén pedig a New York állambeli Buffalo városában nyitott tüzet egy fegyveres egy szupermarketben és megölt 10 embert.