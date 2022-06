Nemzetek Ligája: három gólt lőttek az olaszok, így 2-1-re nyertek ellenünk

Egygólós vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott kedden este Cesenában a Nemzetek Ligája A divíziójának második meccsnapján.

A meccset nagy várakozást előzte meg azt követően, hogy a magyar csapat 60 év után először tudta legyőzni az angol válogatottat.

Siker! Hat évtized után legyőztük az angolokat! Szoboszlai Dominik 66. percben szerzett tizenegyesgóljával a magyar válogatott 1-0 arányú győzelmet aratott az Eb-ezüstérmes Anglia csapata ellen Nemzetek Ligája A divíziójának mérkőzésén. Magyarország utoljára 1962 májusában tudta legyőzni a háromoroszlánosokat, akkor a chilei vb csoportkörében 2-1-re győztünk.

Az olasz csapat – nem meglepő módon – jóval többet birtokolta a labdát már a mérkőzés kezdetén is. A kék mezesek így több lehetőséget is kidolgoztak, az egyik akció végén a fejest Dibusz bravúrral védte. A félidő derekán azután a magyar gárda is magára talált, egy remek kontratámadás végén Sallai Roland lőtt a hosszú sarok felé, ám Donnarumma szögletre paskolta a labdát.

A 30. percben azután megszerezte a vezetést az Európa-bajnok: Spinazzola balról beívelt labdája Barellához került, aki 20 méterről védhetetlenül bombázott a jobb felső sarokba (1-0). A félidő vége megint az olaszoké volt. Először Pellegrini és Gnonto bénázott el egy ajtó-ablak helyzetet, majd a közvetlenül a félidő vége előtt Pellegrini már nem hibázott: Politano középre adott passzára érkezett a hosszú oldalon és a kapuba vágta a labdát (2-0).

A második félidő elején úgy tűnt, feléled a magyar válogatott, Sallainak lehetősége is volt, de aztán megint az olaszok kerültek fölénybe, és sajnos átjáróházként használták a magyar védelmet, az 55. percben Politano középről leadott lövése például Dibusz kapujának felső lécén csattant.

A mieink váratlanul, szó szerint a semmiből szépítettek. A nem túl jó napot kifogó Nego helyére beállt Fiola két perc alatt másodszor futott fel a jobb oldalon, centerezett, Mancini pedig senkitől nem zavartatva perdített az olasz kapu rövid oldalába. Az eset szépséghibája, hogy Mancini is az olasz válogatott játékosa (2-1)…

A magyar válogatott brusztolva küzdött az egyenlítésért, Sallai, Willi Orban és Szoboszlai Dominik révén még komoly helyzetekig is eljutottunk, de a gólszerzés nem jött össze, az olaszok pedig szemmel láthatóan tartalékoltak a következő, angolok elleni összecsapásra. Így maradt a végeredmény 2-1 az Európa-bajnok olaszok javára.

A csoport másik mérkőzésén Németország sokáig vezetett Anglia ellen, ám a szigetországiak a mérkőzés végén büntetőből egyenlítettek.

A Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportját az olaszok vezetik 4 ponttal, a második helyen Magyarország áll 3 ponttal, a németeknek 2, az angoloknak pedig 1 pontja van. Magyarország következő ellenfele szombaton a német válogatott lesz.