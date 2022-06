Megköszönte a segítséget, de egy rossz szót sem szólt a kormány oroszbarát politikájáról az ukrán nemzetiségi szószóló

Grexa Liliána napirend előtt kapott szót a parlementben. Felszólalása gyakorlatilag kimerült a sűrűn ismétlődő köszönetnyilvánításban, de

nem említette a kormány Putyin-barát politikáját, sem pedig az európai szankciókat, valamint az orosz agressziót finanszírozó gázt és olajat érintő embargó kérdését.

Az ukrán nemzetiségi szószóló miután agresszornak nevezte az oroszokat megköszönte a magyarok segítségét. Kitért az önkéntesek, a civilek, az egyházi és a kormányzati segítségére amikor arról beszélt, hogy

a magyar nép befogadta a menekülteket.

Ezután megköszönte a kormány humanitárius segítségét, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy már 104. napja zajlik Ukrajnában a háború.

Ártatlan emberek, közkatonák halnak kénytelenek elhagyni az otthonukat, fognak fegyvert, állnak hadba, mindennap, férfiak és hogy megvédjék a hazájukat. Vajon mit éreznek a szülők, akiknek az agresszor támadása következtében meghalt a gyermekük?

Grexa Liliána szólt egy ukrán tehetségkutatón győztes énekesről, egy Foger Federert legyőző ukrán teniszezőről és egy vloggerről beszélt, akik mind a fronton harcolnak.

Ezután néhány másodperces néma megemlékezésre kérte a parlamentet. A képviselők felállva emlékeztek meg az orosz-ukrán háború áldozatairól.

Isten óvja Ukrajna védőit, Isten óvja Magyarországot és Európát

- zárta beszédét Grexa Liliána, ukrán nemzetiségi szószól.

Válaszában Szijjártó Péter külügyminiszter elítélte az Ukrajnát ért agressziót és jelezte, a kormány segít az országból érkező menekülteken. A külügyminiszter elmondta azt is, hogy Magyarország szívesen újjáépít egy Borogyanka közelében lévő, lerombolt iskolát, amennyiben ezt az ukrán hatóságok engedélyezik.

Ezen kívül gyerekek ellátásában is segít Magyarország, és sebesült ukrán katonák ápolásából is kivenné a részét Magyarország, valamint ösztöndíjprogram indul a a magyar egyetemekre érkező ukrajnai fiataloknak is.

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segélyakciója zajlik

- jelentette ki Szijjártó Péter.