Cser-Palkovics András: indokolható lenne, hogy az ügyeleti orvosi ellátás is elkerüljön az önkormányzatoktól

A kormánynak be kellene vonnia néhány ügybe az ellenzéket, mivel a mindenkori hatalomnak kell gesztusokat gyakorolnia - mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár kormánypárti polgármestere a HVG-nek adott interjújában.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Cser-Palkovics az önkormányzatok kivételét a rezsicsökkentés alól kritizálta, főleg az egyetetés hiánya miatt. Ez a téma most is szóba került, a polgármester elmondása szerint nagy gond van például a vízműveknél, ahol egymilliárdos veszteséggel kalkulálnak, ami duplájára, triplájára is nőhet a rezsicsökkentés nélkül a következő években.

Az önkormányzatok hatásköreinek elvételéről úgy fogalmazott, hogy szerinte az nem kiüresítés, inkább "átalakításnak" nevezné, sőt véleménye szerint indokolható lenne az is, hogy az ügyeleti orvosi ellátás is elkerüljön a településektől.

Parragh László kijelentésére, miszerint az iparűzési adót el kellene törölni, úgy reagált a fideszes politikus, hogy szerinte a nagyvárosok működése enélkül elképzelhetetlen lenne, mivel 800-850 milliárdot kellene valahonnan pótolni és erre az állami költségvetés ma nem képes.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének azon kiszólására, miszerint "a tanároknak ott a szabad nyár, a tűzoltóknak meg az adrenalin-löket", Cser-Palkovics kifejtette, hogy nem szabad sajnálni a pedagógusoktól a nyári szünetet, a tűzoltókat pedig meg kell becsülni, mivel ők azok, akik "akkor mennek be egy épületbe, amikor mi kirohanunk onnan".

Az Orbán-rendszer konszolidációjáról szólva kijelentette, hogy ahhoz mindkét félre szükség van. A mindenkori hatalomnak kell a gesztusokat gyakorolnia, de az ellenzéktől ezért ő elvárná, hogy egy-egy kormányzati döntést támogassanak.