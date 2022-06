Cser-Palkovics Andrásnak sem tetszik, hogy egyeztetés nélkül kitették az önkormányzatokat a rezsicsökkentésből

A kormány vasárnap jelentette be, hogy nemcsak a cégeket rakja ki a rezsicsökkentésből, hanem az önkormányzatokat is, a döntést azzal indokolták, hogy ezeket a többletköltségeket az önkormányzatok most már ki tudják gazdálkodni. Cser-Palkovics, Székesfehérvár fideszes polgármeste szerint azonban ez nem fedi a valóságot, ő maga nem hisz benne, hogy minden település ki tudja gazdálkodni a pluszkiadásokat.

A főpolgármester is reagált a kormány megszorító csomagjára Meg kell védeni Budapestet a rezsicsökkentés megszüntetésének hatásaitól - jelentette ki a főpolgármester vasárnap a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely bejegyzésében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kijelentéseire reagált. Mint arról lapunk is beszámolt, Nagy kijelentette, a rezsivédelemből ki kell lépniük az önkormányzatoknak és a gazdálkodó szervezeteknek, így az a jövőben újra csak a családoknak marad elérhető.

Az ATV megkeresésére a kormánypárti politikus azt nyilatkozta, hogy

A közvilágítás az nem a polgármesternek szól, meg nem űrlényeknek szól, hanem az adott településen élő embereknek, családoknak. Nyilván jól esett volna, ha vannak egyeztetések és például látjuk, hogy milyen számítás alapján mondta a miniszter úr azt, hogy ezt az önkormányzatok mindegyike ki tudja maga gazdálkodni. Én ebben kicsit borúlátóbb vagyok.

Székesfehérvár polgármestre azzal számol, hogy a városnak évente 2-3 milliárdos többletköltséget jelent majd, ha kiesik a rezsivédelemből, ezért szerinte fontos lenne, ha most már az állam lehetővé tenné a számukra, hogy a bevételeikhez hozzájuthassanak.

Cser-Palkovics András az áprilisi választások után a közmédiát is kritizálta, mivel véleménye szerint a kiegyensúlyozottságon változtatni kellene.