A Jobbik pécsi képviselőjének köszönhetően végre rendeződött a Lánc utcai lakótömb helyzete

A Lánc utcai tömb Pécs városának egyik legnagyobb szégyenfoltja volt, korábban évekig áldatlan állapotok uralkodtak az épületben, most azonban Fogarasi Gábor jobbikos önkormányzati képviselő munkájának köszönhetően sikerült kiüríteni az épületet, amiből nyugdíjasház lesz.

Múlt hét pénteki sajtótájékoztatóján a Jobbik politikusa bejelentette, hogy a Lánc utcai tömb problémáját megoldották, az épület gyakorlatilag kiürült. Emlékeztetett rá, hogy a 120 lakásos garzonházat még 1988-ban építették, úgynevezett fecskeház lett volna az eredeti elképzelések szerint fiatal párok számára, akik így előtakarákoskodni tudnak egy saját ingatlan megvásárlására. Azonban ez végül nem minden esetben valósult meg, az elmúlt több mint egy évtizedben pedig annyira leromlott az állapota, hogy a puszta látvány is zavaró volt már a pécsiek számára.

A helyzet rendezését fél évvel ezelőtt kezdték meg, ekkor 77 itt élő családdal vették fel személyesen a kapcsolatot, segítséget is nyújtottak nekik ahhoz, hogy máshol oldják meg a lakhatásukat, számos lakónak piaci albérletet is tudtak szerezni, mások pedig Pécsen kívül találtak maguknak új lakóhelyet. A 77-ből 27 családnak volt lakbértartozása, ezzel kapcsolatban a jobbikos képviselő kiemelte, hogy tartozást nem enged el az önkormányzat, a lakók ezt megértették és elfogadták.

"Az előző tíz évben a fideszes városvezetés gyakorlatilag kétszer vitte csődbe Pécset" Nem elég az önkormányzatok számára, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekkel küzdenek, minderre még a kormány is rátesz egy lapáttal és segítségnyújtás helyett gyakorlatilag megnehezítette a városvezetések helyzetét - mondta lapunknak Fogarasi Gábor. Pécs jobbikos önkormányzati képviselője emlékeztetett rá, hogy jelentősen csökkentették az iparűzési adót és megrövidítették a városokat a parkolásból származó bevételekkel.

Az Alfahír megkeresésére Fogarasi Gábor - aki a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke is - elmondta, hogy a héten tartott közgyűlésen konszenzus alapján a Fidesz is támogatta, hogy a nyugdíjasház terveztetése elinduljon, egy megvalósíthatósági tanulmány fog készülni. Ezzel egy nagyon régóta húzódó problémát sikerült felszámolni a városban.

A felvetéssel kapcsolatban, hogy miért nem a fiatalok számára hasznosítják újra az épületet, a Jobbik önkormányzati képviselője úgy válaszolt, hogy a ciklus felénél járnak, a fiatalok lakhatási problémáinak megoldására is lesznek megoldási javaslatok a ciklus második felében. Azonban már most is vannak ezzel kapcsolatban kezdeményezések az önkormányzat részéről, ilyen például a Dénesi Ödön Program, amely egy kedvezményes telekvásárlási program pécsi fiatalok számára. Ennek keretében a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonában álló Mécses utcai telkeket 50 %-os kedvezménnyel értékesítik az érdeklődő fiatalok számára.