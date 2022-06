A Mol után az OMV is módosít a tankolási szabályokon péntektől

Ahogy arról beszámoltunk, újabb korlátozásokat vezettek be a Mol-kutakon: eszerint péntektől a töltőállomásaikon magyar rendszámú személyautóval maximum ötven litert lehet tankolni hatósági áron, üzemanyagkannába pedig csak a magasabb, piaci áron lehet majd tölteni.

Most az OMV is úgy döntött, változtat a tankolási szabályokon. Facebook-posztjukban azt írják: péntek 11 órától kezdődően megváltozik a kisnyomású kútoszlopokon egyszerre kiadható hatósági áras üzemanyagok mennyisége, ez pedig azt jelenti, hogy ez esetben is

egy fő egy alkalommal legfeljebb 50 liter üzemanyagot tankolhat az autójába.

A korlátozás alól kivételt az OMV MaxxMotion Super 100plus és az OMV MaxxMotion Diesel üzemanyagok jelentenek. Kannába pedig, akárcsak a Molnál, úgy náluk is kizárólag piaci áron vásárolható az üzemanyag.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy akár ezen szabályoktól eltérő gyakorlatot is alkalmazhatnak egyes töltőállomásokon.