KÉPVISELŐ VÁGTA - A vagyonok elrejtését az Unió miatt csináljuk

Ahogy arról beszámoltunk, a parlamenti munkát és a pártokat, illetve a frakciókat is érintő módosításokat nyújtott be kedd este a Fidesz-KDNP. Ezáltal a házszabályon és az országgyűlési törvényen is több ponton változtatnának. A friss javaslat szerint abban is változik a vagyonnyilatkozat tételi rendszer beadási határideje, hogy az országgyűlési képviselőknek augusztus 5-ig kell majd újra vagyonnyilatkozatot tenni az eddigi január 31-i határidő helyett.