Orbán Viktor: „Szembe kell nézni a realitásokkal. Mindenki az ukránok oldalán áll”

A miniszterelnök a NATO- és EU-csúcsról visszatérve adott interjút a Kossuth Rádióban.

Orbán szerint akármilyen viták voltak a két ország között, nem volt Oroszországnak elég oka arra, hogy egy ország megtámadjon egy másikat.

Ezután megismételte, hogy ez nem Magyarország háborúja, hanem két szomszédos országé. Ugyanakkor változtatva eddigi álláspontján már arról is beszélt, hogy

Az ukrán EU-s tagságról Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Ukrajna ugyan megkapta a tagjelölti státuszt, de egy nagyon hosszú folyamat előtt áll az ország.

A háborúra hivatkozva, a miniszterelnök két- vagy háromszorosára növelné a haderőfejlesztésre szánt kiadásokat, mert a

Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókról Orbán Viktor ismét közölte, hogy a kormány nem híve a szankciós politikának,

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, ha nincs béke, akkor a gazdaság menetel a recesszió irányába, ezért szerinte nem szankciókra lenne szükség, hanem azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra.

A migráció és az ukrán menekültek miatt Orbán Viktor határvadász alakulatok kiképzését javasolta.

A kormányfő ezután lesöpörte az asztalról a különféle béremelési és fejlesztési igényeket.

Ne álljanak elő most különféle 20-30 vagy még több százalékos bérigényekkel, most nincs itt ennek az ideje. Az a siker, ha nem csúszunk vissza, most ez van napirenden