Z. Kárpát: a kormány a CD-lejátszós HIFI és a nyomtatott kéziszótár árából állapítja meg az inflációt

Miközben a Központi Statisztikai Hivatal előző heti közlése szerint a fogyasztói árak átlagosan 11,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, a jövő évi költségvetés szerint 2023-ban 5,2 százalékos lesz az infláció. Z. Kárpát Dániel szerint nem lehet hinni a költségvetésben lejegyzett számoknak.

A Jobbik alelnöke hétfői parlamenti felszólalásában rámutatott: a statisztikai hivatal által mért fogyasztói kosárban olyan termékek is szerepelnek, mint a CD-lejátszóval ellátott HIFI-torony, az írható DVD és a papírkötésű kéziszótár, tehát többek között ezen termékek árváltozásából határozzák meg, hogy mekkora az infláció az országban.

Eközben az élelmiszerek 22,1 százalékkal drágultak tavaly óta.

Z. Kárpát megjegyezte azt is, ugyanebben a költségvetésben 370 forint körüli euróárfolyammal számolnak. Ez az árfolyam nemrég megközelítette a 417 forintot is.

A képviselő kijelentette: a kormány jövőre csak áfából 1600 milliárd forintos többletbevétellel számol, ők pedig azt kérik, ennek tíz százalékából támogassák az embereket és a kisgyermekes családokat úgy, hogy mind az alapvető élelmiszerek, mind a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfatartalmát nullára csökkentik.

Az erre vonatkozó javaslatokat eddig elkaszálták a kormánypártok.

Ezen felül a jobboldali ellenzéki párt továbbra is szorgalmazza, hogy a nők mellett a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, mert jelenleg a férfiak vagy meg sem érik a nyugdíjas kort, vagy halálukig dolgoznak – magyarázta a jobbikos politikus. A párt az idős embereket egy másik javaslat szerint úgy is támogatná, hogy lehetővé tenné az szja 10 százalékának átutalását a szülők javára.

Vitályos Eszter államtitkár válaszában egy sablont olvasott fel arról, hogy 2002 és 2010 között rosszabb volt a kormány, csakhogy Z. Kárpát Dánielnek sem a szocialistákhoz, sem az adott időszak parlamenti politikájához nem volt köze.

Az áfacsökkentésről az államtitkár azt mondta, azért nem vezetik be, mert a vállalkozók lenyelnék a pénzt.