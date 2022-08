Rtl.hu: a rendvédelmisek negyede kimaradt a fizetésemelésből, ami komoly bérfeszültséget okozott

Bérfeszültséget okozott, hogy több mint 13 ezer rendvédelmis, azaz a teljes létszám nagyjából negyede kimaradt a július közepén bejelentett fizetésemelésből – értesült az rtl.hu.

Mint írják, az Országos Rendőr-főkapitányság létszámadataiból kiderült, több mint 13 ezren kimaradnak abból a rendvédelmi dolgozóknak járó, július közepén bejelentett fizetésemelésből.

A rendőrség teljes létszáma ugyanis jelenleg nagyjából 50 ezer főre tehető, a béremelés viszont csak a hivatásos állomány tagjaira, azaz nagyjából 37 ezer főre vonatkozik.

Ide tartoznak például az utcán szolgáló rendőrök, a nyomozók, a készenléti rendőrök, illetve számos irodai munkát végző dolgozó is.

Kimaradtak viszont az emelésből a RIASZ-osnak nevezett rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévők, valamint a munkavállalóként dolgozók. Ők teszik ki a teljes létszám 26 százalékát.

A RIASZ-osok és a munkavállalók többféle munkakört is betöltenek, de általánosságban elmondható, hogy ők adják az egész rendszer igazgatási hátterét, és ők felelősek egyebek mellett a pénzügyi, az informatikai és a technikusi feladatokért is.

A portál szerint a bérfeszültséget az is fokozza, hogy akár az is előfordulhat, hogy ugyanabban az irodában dolgozik egy RIASZ-os és egy hivatásos állományhoz tartozó, csak míg az egyik most jelentős béremelést, néhány hónapja pedig hathavi bérnek megfelelő fegyverpénzt is kapott, addig a másiknak ezek közül semmi sem jutott

Az rtl.hu megkereste a Belügyminisztériumot, hogy megtudják, várható-e fizetésemelés a RIASZ-osok és a munkavállalók esetében is, de egyelőre nem kaptak választ a tárcától.