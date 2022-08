Jobbik: Most a kormány asztalán a labda, hogy bizonyítsa, tényleg családbarát-e

A Jobbik egyértelműen azt követeli, hogy ne bontsa le a rezsicsökkentést a kormány. Ha már végigkampányolta az elmúlt hónapokat azzal, hogy megőrzi azt, ne derüljön ki, hogy száz százalékban hazugság volt - jelentette ki Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke keddi sajtótájékoztatóján.

A jobbikos országgyűlési képviselő emlékeztetett a közelmúltbeli költségvetési vitára, amikor a kormány több ezermilliárdos nagyságrenddel magasabb áfabevétellel számolt a következő évben az ideihez képest.

A megnövekedő és piaci rezsiszámláknak kitett polgárok kényszerűségből sokkal több áfát fognak befizetni, és ez a megnövelt áfabevételi várakozás bizony a kormánynál landol

- magyarázta az ellenzéki politikus.

Z. Kárpát Dániel Béli Balázs/Alfahír

Z. Kárpát pártja nevében arra szólította fel a kormányt, hogy haladéktalanul csökkentse, tüntesse el a rezsiszámlák áfatartalmát, továbbá ne nyerészkedjen, ne tegyen szert extraprofitra. A Jobbik politikusa egyben arra is felszólította a kormányzatot, hogy kezdjenek el gondolkodni, hogyan lehet a kata- és a rezsikárosultakon közvetlen módon segíteni bizonyos jövedelemszint alatt, különösen, ha akár családosként tisztességesen próbálnak helytállni.

Harmadsorban üdvözölnénk, ha a nagycsaládos kedvezmény minden rezsitényező kapcsán tetten érhető lenne - fűzte hozzá Z. Kárpát Dániel, kiemelve, "az egy gyerek is gyerek, és a két gyerek is gyerek", vagyis ezt a nagycsaládos kedvezményt kiterjesztené a kisebb családosokra is.

A jobbikos képviselő azt is hangoztatta, fontosnak tartják, hogy bevezessenek egy a kisvállalkozókat érintő rezsivédelmi csomagot is. Példaként említette, amikor egy mikrovállalkozás a tulajdonosához családi házba van bejelentve, ezáltal annak lakossági rezsije is irreális drágulásnak van kitéve.

Sokszor neveztük Európa legkegyetlenebb kormányának ezt a kabinetet. Minden alapunk megvolt erre, hiszen ez a kormány volt az, amely több mint 23 ezer kilakoltatást engedett levezényelni a már közismertté vált végrehajtói túlkapások mellett

- fogalmazott a Jobbik politikusa, aláhúzva, hogy az ismertetett négy pont mentén a Jobbik konstruktív módon megoldásokon dolgozik, és ezeket a párt leteszi a parlamenti asztalra is.

"Most a kormány asztalán a labda, hogy bizonyítsa, az, amit magáról mond, miszerint családbarát, az a valósággal legalább érintőlegesen találkozik"

- zárta szavait Z. Kárpát Dániel, aki szerint ezzel kapcsolatban a következő napokban kaphatunk majd választ.