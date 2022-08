Balassa Péter: Matolcsy elismerte, hogy veszteséges az 5 forintos, de azt továbbra sem tudni, mennyire

Mint kedden megírtuk, Matolcsy György válaszolt a jobbikos Balassa Péter írásbeli kérdéseire, és közölte, hogy nem vonják ki forgalomból az ötforintos érméket. Pedig azt még a jegybankelnök is elismerte, hogy a jelenlegi fémárak mellett most tényleg többet ér egy 5 forintos érme 5 forintnál, de aztán igyekezett megmagyarázni, miért is nem érné meg kivonni a forgalomból ezeket.

Matolcsy György válaszolt Balassa Péternek, nem vonják ki forgalomból az ötforintos érméket Mint arról július végén beszámoltunk, mivel már semmire nem jó, és drága is az 5 forintos érme, a Jobbik annak megszüntetését javasolta. Balassa Péter jobbikos országgyűlési képviselő javaslatot nyújtott be, amelyben kezdeményezte az ötforintosok kivonását. Balassa rámutatott: az 5 forintos érme a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként.

Balassa Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője Facebook posztban reagált Matolcsy válaszára. Mint írja, azért fordult írásbeli kérdéssel a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez az 5 forintos érmét, mivel ez jelenleg több mint tízmilliárdos megtakarítást jelenthetne a központi költségvetésnek.

Az ellenzéki politikus arról is írt, hogy a jegybankelnök tegnapi válaszából az nem derült ki, hogy pontosan mennyibe is kerül egy darab érme előállítása, de azt elismerte, hogy veszteséges.

Mint ismert, Matolcsy György érvelésében arra hivatkozott, hogy nem indokolt az 5 forintosok forgalomból történő kivonása, mivel kizárólag a pillanatnyi fémárak alapján nem hozható ilyen döntés.

Egy 2021-es felmérés szerint az emberek 62%-a szerint nincs szükség rá, 37% pedig annyira nem szívesen használja a kis értékű érméket, hogy el sem veszi a kasszánál. Egy 2022-es internetes szavazás esetében pedig már 82% voksolt a bevonás mellett - fogalmaz.

"Látható tehát, hogy az 5 forintos forgalomban tartására nincs olyan valódi társadalmi igény, amely hosszú távon indokolná a névértéket meghaladó gyártási költséget. Kíváncsian várom, hogy az 5 forintos bevonásáról szóló határozati javaslatomnak milyen fogadtatása lesz szeptemberben az Országgyűlésben!"

- zárja bejegyzését Balassa Péter.