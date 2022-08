Az Index anyavállalata, az Indamedia megvette a We Love-portálokat

Az Index kiadóját is birtokló kormányközeli Indamedia felvásárolja a We Love Budapest Kft.-t, amihez a We Love Budapest és a We Love Balaton is tartozik - írta meg a Kreatív. Az adás-vételről augusztus 10-én írt alá szándéknyilatkozatot a We Love Budapest Kft. tulajdonosa, a Magyar Turisztikai Szövetség és az Indamedia.

A megállapodás értelmében az Indamedia 100 százalékos tulajdonrészt vásárol a két turisztikai portál kiadójában, és a jövőben az Indamediához tartoznak majd a welovebudapest.com és a welovebalaton.hu domainek alatt elérhető internetes sajtótermékek kiadói és szerzői jogai is.

"„A We Love Budapest megvásárlásával fontos tartalmi egységgel bővül cégcsoportunk. Az Index, illetve az Indamedia egyéb kiadványai is hagyományosan erősek a budapesti, urbánus tartalmak előállításában, ezt a vonalat fejlesztjük tovább a We Love érkezésével. A felvásárlással az a célunk, hogy Budapest és Magyarország még több értékét tudjuk megmutatni olvasóinknak, ezzel is növelve az Indamedia üzleti potenciálját”

– mondta Ziegler Gábor, az Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója.

A portál úgy tudja, hogy a We Love oldalak szerkesztőségének összetételét nem érinti a tulajdonosváltás.

Mint ismert, az Index 2020-ban került az Indamediához, miután megvették a kiadó cég részvényeit az azokat eddig birtokló alapítványtól, így a lap betagozódott az Indamedia-csoportba.

A We Love Budapest Kft.-t 2020-ban vásárolta meg a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A We Love-csoport korábban a Száraz István vezette New Wave Media tulajdonában volt. Ez a cég vette meg 2015-ben az Origót. 2017-ben Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám vette át a New Wave-t és vele az Origót, Száraz István pedig megtartotta az általan alapított We Love-portálokat.