Fideszes email címről érkezett vissza a Tóth Gabinak küldött levél

A hvg.hu arra volt kíváncsi, hogy az énekesnő erdélyi turnéjáról készült, a HírTv-ben is levetített koncertfilmet mekkora összeggel támogatta az állami Szerencsejáték Zrt. Azonban a Tóth Gabi hivatalos, sajtós emailjére érkezett levél hibaüzenettel egy fideszes emailcímről pattant vissza.

A sajto [at] tothgabi.hu címre küldött levél, átirányítva a haffner.adrienn [at] fidesz.hu -ról érkezett vissza. A cikk szerint azért is meglepő, mert korábban Tóth Gabi oldalán semmi nyoma nem volt annak, hogy Haffner Adriennhez, pláne közvetlenül a Fideszhez köze lenne az énekesnőnek.

A hvg.hu felidézi, hogy Haffner Adrienn emailcíme van megadva a cégbíróságon hivatalos kapcsolattartásra az Entertainment & More Kft.-nél (korábbi nevén HÍR-MÉDIA 2002 Kft.), amelynek fő tevékenysége film-, video-, televízióműsor-gyártás. A vállalkozás ügyvezetője és résztulajdonosa tavaly júliusig Haffner Adrienne volt. Haffner neve felbukkant tavaly nyáron a Magyar Turisztikai Ügynökség tanácsadóinak listáján is, havi bruttó 600 ezer forintos díjazással.

A Mandineren még 2013 őszén jelent meg egy hír arról, hogy a Fidesz egykori országgyűlési képviselője és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) illetve a Médiatanács későbbi elnöke, a 2013 tavaszán elhunyt Szalai Annamária emlékére alapítványt hoznak létre. A hírben szerepel, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke Varga Mihály miniszter, a kuratóriumnak pedig tagja Haffner Adrienn is.

A hvg.hu kereste a Tóth Gabi film szponzorációja miatt a Szerencsejáték Zrt-t és az állami cég szponzorpénzeket osztó leányvállalatát, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-t is kérdéseivel, de egyelőre nem kaptak választ. A Szerencsejáték korábban négy hónap alatt 915 millió forintot osztott szét.