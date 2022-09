Az ELTE is megsínyli a rezsiemelést: decemberben lesz az őszi szünet

Úgy tűnik, a kormány rezsiemelésének eredményeképp nem csupán egyes közoktatási intézmények, de már egyetemek is alternatív megoldásokra kényszerülnek, hogy spórolni tudjanak a téli fűtési szezonban. Az Index ugyanis arról ír, hogy

az őszi szünetet december 12. és 17. közt tartják majd meg az ELTE-n.

Az egyetemnek oly módon is módosítania kellett a tanév eredeti rendjén, hogy végül a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja december 9-én, pénteken lesz, míg a levelezősöknek december 10-én.

A változtatásról az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke is beszámolt, emellett hozzáfűzve, hogy a vizsgaidőszak is teljesen online fog zajlani az ELTE BTK-n. Ráadásul szintén csak online oktatás lesz már az utolsó, december 5-én kezdődő héten is.

Ugyanakkor lap megjegyzi, korábban már az ELTE TTK-n is felmerült, hogy online oktatással, ideiglenes bezárásokkal próbálhatnak meg spórolni az idei tanévben.