Gördülő sztrájkot hirdetettek a pedagógusok

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), A és B hétre osztotta fel a munkabeszüntetéseket. Az „A” héten heti három napon, a „B” héten heti két napon reggel egy-két órás ütemezett munkabeszüntetést javasolnak

- olvasható a Ne dolgozz ingyen.hu-n.

A szakszervezetek szerint lényeges, hogy valamilyen szinten váltakozzanak a munkabeszüntetésre kijelölt napok, így nem mindig ugyanazoknak kellene részt venniük a tiltakozásban. Emellett az is fontos, hogy a tiltakozás ne váljon automatikussá, hanem hosszú távon fenntartható legyen.

Ez hasonló koncepció, mint amit a Tanítanék Mozgalom jelentett be nemrégen, ők gördülő polgári engedetlenséget javasoltak, azaz minden héten egy kijelölt napon ne vegyél fel a munkát a tanárok. A szakszervezetek most mind a sztrájkot, mind a polgári engedetlenséget egységesítenék ezzel az ütemezéssel.

Szeptember 19-től „A” és „B” hétre osztották a heteket, amik egymás után váltakozva követik egymást. Az „A” héten azt javasolják, hogy hétfőn, szerdán és pénteken legyen az iskolákban munkabeszüntetés. Ezután jön a „B” hét, ekkor kedden és csütörtökön ne vegyék fel a munkát a polgári engedetlenséghez vagy sztrájkhoz csatlakozó pedagógusok. Szeptember 19-én „A” héttel indul az akció.

A két tiltakozási hét egyenletesebb terhelést biztosít az egyes munkavállalóknak, kevésbé terheli a diákokat, ugyanakkor annak köszönhetően, hogy az érdekelteknek (szülők, oktatásirányítás, satöbbi fejben kell tartaniuk az egyes tiltakozási heteket, a céljaink maguk is fejben maradnak. Így tehát folyamatosan felszínen tarthatjuk a követeléseket, nyomás alatt tarthatjuk a kormányzatot, mindaddig, amíg az értelmezhető ajánlattal elő nem áll

- közölték a szakszervezetek.

A PSZ-PDSZ szerint érdemes a reggeli órákra időzíteni a sztrájkot vagy polgári engedetlenséget, úgy, hogy az intézmény munkája ezeken a napokon legalább egy-két órával később kezdődjön.

Ugyanakkor a szakszervezetek arra kérik a tanárokat, hogy a kijelölt napokon kívül ne hirdessenek polgári engedetlenséget és sztrájkot, tehát a tiltakozásokat egységesítve, tervezhetően jelöljék meg.

Ez azért is lehet fenntarhatóbb, mert így havi szinten egy tanár 10-15 órát nem dolgozik, és mivel a munkabeszüntetéssel töltött órák után nem kap fizetést, így ezt a kieső pénzt még a PDSZ alapítványa a keret erejéig kompenzálni tudja.

A szakszervezetek emellett azt kérik a pedagógusoktól, hogy jelentsék be a sztrájkot is, akkor is, ha polgári engedetlenséget szerveznek. Ennek azért lehet értelme, mert akkor az intézménynek jeleznie kell a szülők felé a munkabeszüntetést, és így jobban együtt lehet működni a szülőkkel.