Mészáros Lőrinc érdekeltségei még magasabb árat ígérve is arattak a közbeszerzéseken

Mészáros Lőrinc cégei úgy is képesek tendereket nyerni, hogy a közbeszerzések becsült értékénél is magasabb árakat mondanak be – derül ki a hvg.hu által elemzett Corruption Research Center Budapest adataiból.

A felcsúti milliárdoshoz tartozó társaságok a 2011-2021 között eltelt tíz év alatt a becsült értéküknél átlagosan 5,05 százalékkal magasabb áron nyerték el a közbeszerzéseket. Ráadásul

a csúcsidőszak 2017 és 2018 között volt, amikor ez 11,26 százalékkal magasabb összeget jelentett.

A szóban forgó tízéves időszak során más magyar cégek átlagosan 4,14 százalékkal ígértek alá a közbeszerzés becsült értékének, náluk a 2017 és 2018 között eltelt egy év során ez a szám 3,31 százalékot tett ki.

Mindemellett a Mészáros-érdekeltségbe sorolt cégek a keretszerződéssel rendelkező közbeszerzések 27,5, a keretszerződés nélküli tenderek 32,8 százalékát nyerték el.