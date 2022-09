Egységesen drágulnak a szerencsejáték- és lottószelvények

Október közepétől egységesen 50 forinttal kerülnek majd többe a legnépszerűbb számsorsjátékok: így az Ötös-, a Hatos- és a Skandináv lottó alapjátéka, valamint a Joker, a Kenó, a Luxor és a Puttó is drágul – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Ugyanakkor azt ígérik, hogy az új díjszabás nagyobb nyereménnyel is járhat, az áremelkedéssel párhuzamosan a nyereményösszeg is nőni fog, az Ötöslottó esetében már két találattal is mintegy 500 forinttal nagyobb nyereményt vihetnek haza a szerencsések. Várhatóan gyorsabban emelkedik majd a halmozódó összeg, a korábbinál még nagyobb főnyeremények várják a játékosokat.

Az első áremelés a Skandináv lottóra vonatkozik, ennek részvételi díja október 12-én 21:30-tól a mostani 300-ról 350 forintra nő.

A Luxor ára 250 forintra módosul október 15-én 20:00-tól,

aznap 20:30-tól változik 350 forintra az Ötöslottó és a Joker alapjáték ára is.

Őket követi a Hatoslottó október 16-án 17:00-tól és a Kenó játékok áremelkedése október 23-án 17:30-tól, előbbi 350, utóbbi 300 forintért vásárolható meg.

Végül a Puttóhoz október 24-én 7:00-tól már 350 forintért juthatnak hozzá a játékosok.

Tájékoztatásuk szerint az első módosított árral a 38. héten (szeptember 14. 21:30 – szeptember 21. 18:00) feladott 5 hetes Skandináv lottó vásárlásakor találkozhatnak a játékosok, ugyanis az utolsó, 42. heti húzás esetében már a módosított árat számolják, így a végösszeg 50 forinttal magasabb, 1550 Ft lesz. Ezt követi a 38. héten feladott szintén 5 hetes Ötöslottó (szeptember 17. 20:30 – szeptember 21. 18:00), a Hatoslottó (szeptember 18. 17:00 – szeptember 25. 14:30), és a Joker (szeptember 17. 20:30 – szeptember 24. 17:30) – idézte a 24.hu.

A társaság legutóbb 2020 elején emelt árat, azóta a hazai lottójátékokat változatlan áron lehetett megvásárolni.