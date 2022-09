A Város Mindenkié aktivistái akadályozták meg a kilakoltatást

Az aktivistacsoport Facebook-oldalán közölte, hogy Budapest XVIII. kerületében a végrehajtó két idős, beteg embert és három kiskorú gyermeket akar kilakoltatni a lakásukból.

Ez egy olyan ritka eset, amikor a végrehajtási eljárást nemcsak igazságtalannak, de jogsértő is tartjuk

- hívta fel a figyelmet a Város Mindenkié.

Az Index tudósítása szerint az aktivisták ezért élőláncot állítottak fel a bejárat előtt, hogy ezt megakadályozzák. Később beszámoltak arról is, hogy az élőlánccal sikerült megakadályozniuk a család kilakoltatását.

A Város Mindenkié szerint az ügy súlyos és rendszerszerű problémákra és hiányosságokra mutat rá a végrehajtási eljárások magyarországi gyakorlatával, valamint a szociális védőháló állapotával kapcsolatban is.

Az ügyben időt nyertünk, a család lakhatása azonban hosszabb távon sajnos még bizonytalan. A helyzet megnyugtató rendezése érdekében a család - a hajléktalanná válás megelőzésének a biztosításáért felelős - kerületi önkormányzathoz fordul segítségért

- írták a legutóbbi posztjukban.

A csoport arról is beszámolt, hogy az eljárás szerintük azért jogtalan, mert valójában nem is a család ellen irányult a végrehajtási eljárásról, hanem egy általuk nem is ismert, korábban a lakásban résztulajdont szerző magánszemély volt a kötelezett, aki viszont sosem lakott ott.

A család, amelyet ki akartak lakoltatni, sosem élt egy háztartásban vele, nem a családtagjai, és nem is ő fogadta be őket a lakásba, ahol az idősebb családtagok már évtizedek óta élnek.

Mindeközben a családot nem is értesítettek időben és korrekt módon a kilakoltatásról, vagyis sérült a tisztességes eljáráshoz való joguk, és nem volt lehetőségük arra, hogy alternatív lakhatásról gondoskodjanak

- írta posztjában A Város Mindenkié.