Orbán az európai emberek becsapásáról és a háború befejezéséről beszélt, Sorosozott is

Két hónap után adott ismét rádióinterjút Orbán Viktor. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorába többek között a csütörtökön bejelentett nemzeti konzultációról, az elhibázott brüsszeli szankciókról és azok hatásairól, energiaárakról, nyugdíjprémiumról és az abortusztörvényről is kifejtette a véleményét.

"Hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, amikor azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára és azok az ukrajnai háború gyors lezárását eredményezik majd" - jelentette ki Orbán.

Az energiáért az európai emberek szankciós felárat fizetnek, ami bizonytalanná teszi a jövőt. A kérdés, hogy tovább rontunk-e ezen a helyzeten, Brüsszelben ugyanis újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni - mutatott rá Orbán Viktor.

"Soros Györgytől kezdve az energiacégek nagy részvényesei "súlyos extraprofit-milliárdokra tesznek szert" a szankciók miatt megugrott árakból"

- hangsúlyozta.

Az energiacégek a világ legnagyobb profittal dolgozó cégei. Itt óriási erők kezdenek ilyenkor dolgozni, azért, hogy alkalmazkodjanak egy általuk feltételezett magasabb árhoz - hangsúlyozta a kormányfő.

Az uniós szankciós politikát bírálva megjegyezte, hogy nincs ma ember, aki a háború gyors lezárásával számol, a spekulánsok meg dörzsölik a tenyerüket.

Kijelentette: a legtöbb rossz politikai döntés kijavítható, "ilyen a szankciós döntés is". E politika megváltoztatása nélkül a szankciós felár "be fog épülni a gazdaságba, és itt marad velünk hosszú távon" - figyelmeztetett Orbán Viktor.

Hozzátette:

ha nem érkezne Magyarországra gáz, azt négy és fél, öt hónapig nem érezné meg a gazdaság, "mert betároltunk".

Megjegyezte: sokkal rosszabb helyzetben volnánk, ha Magyarország nem harcolt volna ki mentességet az Oroszországgal szembeni szankciók esetében. Akkor nem az árak miatt berzenkednénk, ami elég sok fejfájást okoz, hanem az lenne a baj, hogy nincs is energia.

Nemzeti konzultáció: szükség van az egységre, egyetértésre

Az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációról elmondta: minél válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egységre, az egyetértésre.

A miniszterelnök hangsúlyozta: az a tapasztalata a politikában, hogy bizonyos helyzetekben a legjobb, ha az emberek bevonhatók a döntéshozatalba, ennek pedig a jogilag legrugalmasabb formája a nemzeti konzultáció.

Idén is lesz nyugdíjprémium

Várhatóan idén is fizet nyugdíjprémiumot a kormány

- mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány 2010-ben a nyugdíjak értékének megvédését ígérte, és közben - a gazdaság teljesítményére alapozva - vissza is adta a 13. havi nyugdíjat. Ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekinti - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, "tartjuk az inflációkövető nyugdíjemelést".

Hozzátette: ha a nemzetgazdaság növekedése meghaladja a három és fél százalékot, akkor nyugdíjprémiumot is fizetnek.

"Bár erről vita van, de szerintem ez idén be fog következni" - jelentette ki Orbán Viktor a jegybank 4 százalékos növekedési prognózisára utalva.

Abortusz

Orbán Viktor szerint nincs tökéletes abortusztörvény, de a két hete életbe lépett szívhangrendelet egy olyan szabály, amivel „a magyar társadalom együtt tud élni”, ezért „hiba lenne ezt a törvényt megváltoztatni”.

„Mereven ellenzek mindenfajta abortusztörvény-módosítást, a mostani rendszer fenntartása mellett érvelek”

– mondta a miniszterelnök. Hozzátette, most válság van, ilyen körülmények között egyáltalán nem ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, de ha foglalkoznánk is vele, akkor is elképzelhetetlennek tartja a kormányfő az abortusztörvény módosítását.