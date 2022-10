A szülőktől kénytelen pénzt kérni a Madách Gimnázium, mert nincs forrás a tanárok pluszmunkájára

A budapesti Madách Imre Gimnázium alapítványa havi nyolcezer forintot, az intézménybe járó testvérek esetén összesen 12 000 forintot kér a tanulók szüleitől, hogy finanszírozhassa a tanárok pluszmunkáját, így azoknak talán nem kell megélhetési okokból más munka után nézniük.

A „madáchos” diákközösséggel való törődésnél nincs is szebb feladat! Ezt azon kollégáim is így érzik, akik az idén – a megélhetési nehézségek miatt – 10% feletti arányban kényszerültek elhagyni iskolánkat. Ezzel elindult a gimnázium szellemi amortizációja, ami a források csökkenésével a tanulási környezet amortizációját is eredményezi