Komjáthi Imre: Hibázott Ujhelyi István, hogy kilépett az MSZP-ből

Ismeretes, Ujhelyi István vasárnap jelentette be, hogy kilép az MSZP-ből. Egyebek mellett közölte, tiszta lelkiismerettel hozta meg döntését, rajta nem múlt a változtatás, és szerinte be kellett látnia, hogy sokadjára sem tudta áttörni a belső megkövesedés falát. Európai parlamenti mandátumáról azonban nem kíván lemondani. Ez azt is jelenti, hogy az MSZP képviselet nélkül marad az EP-ben.

Komjáthi Imre, az ellenzéki párt elnökhelyettese az Alfahírnek elmondta, szerinte ezzel hibát követett el Ujhelyi István, ezért azt akarja, hogy Ujhelyi adja vissza EP-képviselői mandátumát.

Hibázott, amikor előkészületlenül állt ki a terveivel, és szerintem hibázott, amikor most kilépett

- nyilatkozta lapunknak az MSZP-s országgyűlési képviselő, megjegyezve, nem hinné, hogy annyira súlyos lett volna a helyzet számára, a problémáit szerinte meg lehetett volna beszélni a párt tagságával és vezetésével.

Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy Ujhelyi István így döntött

– fogalmazott Komjáthi, hozzáfűzve, volt párttársa hosszú évekig barátja, harcostársa volt, és most még a "gyász időszakában" van.

A szocialista politikus úgy látja, ha Ujhelyinek sikerült volna megfelelő támogatást biztosítania, akkor a terveit is megvalósíthatta volna.

A politikában ez így működik

– tette hozzá Komjáthi Imre.

Komjáthi saját bevallása alapján nem sokkal a nyilvános bejelentés előtt értesült a kilépésről, a hír pedig váratlanul érte és megrendítette.

Kérdésünkre elmondta, felszólították Ujhelyit a mandátuma visszaadására, más eszköz azonban az MSZP-nek nem áll rendelkezésére.

A döntés az ő kezében van

– tette hozzá Komjáthi.

Megkerestük a párttagságának megszüntetését kérő Ujhelyi Istvánt is, de a politikus nem kívánt reagálni Komjáthi szavaira. Mindössze annyit közölt, hogy mindent fenntart, amit a vasárnapi levelében írt, így például azt is, hogy nem lő vissza, valamint megtartja az EP-mandátumát.