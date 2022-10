Hűvös politikai légkörben tárgyalt Orbán Viktor Berlinben

Lapunk is beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság a jogállamisági vizsgálat nyomán azzal fenyegette az Orbán kormányt, hogy befagyaszthatja a Magyarországnak járó forrásoknak egy jelentős részét. A kormány tett is néhány vállalást, mint például a korrupciót is vizsgáló Integritás Hatóság felállítását és haladékot is kértek a szankciók kihírdetésének novemberi dátumhoz képest.

Erről formális döntést hoztak az uniós tagországok nagykövetei szerdán amikor december 19-éig hosszabbították meg az intézkedések határidejét.

A Politico elemző cikke szerint Orbán Viktor elsősorban azért utazott hétfőn Berlinbe, hogy megszerezze a németek támogatását. Ez azonban nehéz ügy lehet, mert a kormányfő látogatása után két nappal a német kormány - csatlakozva más uniós tagállamokhoz - figyelmeztette a magyar kormányt, hogy vegye komolyan a vállalásait.

A német külügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, „a német kormány elkötelezett amellett, hogy a jogállamiság területén Magyarországon fennálló hiányosságokat gyorsan és fenntarthatóan orvosolják”.

Ilyen előzmények után a német lap kiemeli, hogy

a magyar miniszterelnök és Olaf Scholz kancellár hétfői találkozója meglehetősen fagyos politikai légkörben zajlott. Orbán Viktort ezúttal nem fogadták katonai tiszteletadással és szintén rendhagyónak számít, hogy a tárgyalás után nem tartottak közös sajtótájékoztatót.

A miniszterelnök szerint gyümölcsöző volt a közel kétórás megbeszélés és „mindenki elégedett lehet” a tárgyalás eredményeivel.