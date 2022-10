Amit nem láttunk jönni: Budapesten a Def leppard, és a Mötley Crüe közös turnéja!

A 2022-es év legnagyobb észak-amerikai stadionturnéját követően, amelyre több mint 1,3 millió jegyet adtak el, a világ ikonikus, leghíresebb rocklegendái, a Mötley Crüe és a Def Leppard 2023-ban kiterjesztik The World Tour elnevezésű turnéjukat a teljes világra! A világkörüli turné 2023. február 18-án indul a Foro Sol arénában, Mexikóvárosban. Mind a két banda elviszi felvillanyozó showját a világ minden tájára, a latin amerikai koncerteket követően 2023 májusától rögtön Európába.

„Azután, hogy végre visszatérhettünk a koncertekhez, egy monumentális nyári turnén vettünk részt az Egyesült Államokban és Kanadában, és most rendkívül izgatottak vagyunk, hogy ezt a hatalmas turnét elvihetjük a világ többi nagyvárosába, ráadásul Sheffieldben indíthatjuk el az európai részt, ahol nekünk 45 évvel ezelőtt ez az egész kezdődött. Nagyon várjuk, hogy találkozzunk veletek valamelyik állomáson!”

– mondta Joe Elliott a Def Leppardtól. "Hihetetlenül jól éreztük magunkat ezen a turnén Észak-Amerikában a nyáron, és már alig várjuk, hogy 2023-ban a világ többi részére is elvigyük a show-t. Crüeheads-ek Latin-Amerikában és Európában: készüljetek! Jövünk hozzátok, és alig várjuk, hogy láthassunk benneteket jövőre!" – áll a Mötley Crüe közös közleményében.

Ez az egetrengető show Budapesten is látható lesz 2023. május 29-én az MVM Dome-ban!

A Mötley számokban

A Los Angeles-i Mötley Crüe kvartettje 41 éve irányít a rock panteonjából. A banda több, mint 100 millió albumot adott el világszerte, 22 Top 40 slágert, 3 Grammy-jelölést, 5 New York Times bestseller könyvet, egy csillagot a hollywoodi Hírességek Sétányán és egy óriási sikerű Netflix filmet tudhat magáénak. A Mötley Crüe - akik ezidáig egyszer, 1991-ben jártak nálunk a Queensrÿche, a Metallica és az AC/DC társaságában- eddig már több mint 5 milliárd letöltést gyűjtött össze digitális platformokon, és a bandának több mint 8 millió követője van a közösségi médiában. Az ikonikus élő fellépéseiről ismert banda számtalan teltházas világkörüli turnén van túl, rajongók milliói előtt játszottak, és olyan útmutató show elemek fűződnek a nevükhöz, mint Tommy Lee forgó dobszínpada, vagy Nikki Sixx láng-lövelő basszusgitárja.

Def Leppard- először hazánkban

A több, mint 110 millió eladott albummal és a 2019-es Rock & Roll Hall of Fame-tagsággal a Def Leppard továbbra is a rockzene egyik fontos erőforrása. Pályafutása során a zenekar egy sor klasszikussá vált, úttörő albumot készített, amelyek mérceként szolgáltak a zenerajongók és a művészek generációi számára egyaránt. A banda látványos élő koncertjei és slágereik arzenálja a nevük szinonimájává vált, így a Def Leppardot a világ legnagyobb koncertbandájaként is szokták emlegetni. A zenekar csak 2018 óta 5,5 milliárd letöltést, és 15 millió követőt gyűjtött össze. 2022 májusában a Def Leppard kiadta tizenkettedik stúdióalbumát, a Diamond Star Halos-t. Az album első helyen debütált az Apple és az Amazon Music listáin, valamint Top10-ben a Billboard albumlistáján, így ez lett a banda pályafutásának nyolcadik Top 10 albuma.