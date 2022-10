A Jobbik elküldte a parlamenti frakcióknak az oktatási kerekasztal meghívóit

Miközben csütörtök reggel ismét élőlánccal tiltakoztak pedagógusok, szülők és diákok a közoktatásban tapasztalható áldatlan állapotok miatt, a parlamentben is beindul a szakpolitikai gépezet.

Brenner Koloman, a Jobbik oktatási szakpolitikusa is a helyszínen biztosította szolidaritásáról a pedagógusokat. Élő bejelentkezésében ugyanakkor arról is beszélt, hogy olyan nyílt társadalmi és politikai párbeszédet kell lefolytatni, amely végre előmozdítja az oktatás ügyét, és egyben a polgári demokráciát is hazánkban.

Ezért kezdeményezték, elfogadva a diákszervezetek öt pontját, hogy induljon el az a kerekasztaltárgyalás, amelyre felelős konzervatív pártként kiküldték a meghívót minden parlamenti frakciónak - fogalmazott Brenner Koloman. Hozzátette: a mai megmozdulás is azt mutatja, hogy milyen nagy a társadalmi igény erre az egyeztetésre.

Az október 23-ai, több tízezres budapesti demonstrációt követően jelentette be Ander Balázs jobbikos országgyűlési képviselő, hogy a pártja részéről teljes mellszélességgel támogatják az Egyesült Diák Front (EDF) öt pontját, "s meghallva kérésüket, kezdeményezzük az oktatási kerekasztal összehívását".

Az Egyesült Diák Front követelései:



Megoldást a tanárhiányra!

Használható tananyagot!

Élhetőbb körülményeket az iskolákba!

Vissza a sztrájkjogot!

Figyelmet az oktatásra!

Az oktatási szakpolitikus az Alfahírnek hétfőn azt hangsúlyozta, ezek a követelések szintén részét képezik a közös ellenzék oktatási programjának, amely megfelelő alap lehet az oktatási kerekasztal-tárgyalások során.

Az ellenzék a civilek és a különféle szakmai érdekképviseletek bevonásával alkotta meg azt a programot, amely alapja lehet az oktatás átfogó átalakításának,

s amelynek sarkalatos pontja a pedagógusok bérrendezése mellett az oktatás modernizálása, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő körülmények megteremtése - mondta el az Alfahírnek Ander Balázs, aki hangsúlyozta, a programok részletein hónapokig dolgoztak, de a kialakult helyzetben a Jobbik kész arra, hogy tovább finomítsák, újratárgyalják, aktualizálják az elkészült oktatási programot.