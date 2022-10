G7: „akár a piaci ár ötszöröse is lehet az olcsó orosz gáz”

Fontos az is, hogy ma Magyarország az európai piaci árnál ötször olcsóbban vásárol orosz gázt.

Orbán Viktor februárban - néhány héttel Ukrajna lerohanása előtt - az orosz elnök Vlagyimir Putyin elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón elhangzott, és azóta a kormánymédia által számtalanszor idézett kijelentésével kezdte elemző írását a G7 gazdasági portál.

A lap szerint valamikor a múltban akár lehetett is egy olyan pont, amikor Magyarország a piaci ár ötödét fizette csak az orosz gázért. Ahogy most is van egy olyan pont, amikor alsó hangon az ötszörösét fizeti.

A G7 szerint az olcsó orosz gáz csak mítosz, szó sincs arról, hogy a magyar fél (amely egyébként az állami MVM) fix árat fizetne a Gazpromnak. Az ilyen szerződésekben az árat mindig kötik valamihez, az elmúlt években jellemzően már a tőzsdei árhoz. Nincs ez másképp a magyar megállapodás esetében sem.

A külkereskedelmi adatok alapján arra lehet következtetni, hogy az orosz gázszállítások ára két hónapos csúszással szinte pontosan leköveti a holland tőzsdei jegyzéseket. Hasonló adatokból ugyanerre jutott egy napokban publikát szakmai cikk is, amelyet a magyar statisztikai hivatal két osztályvezetője és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egy adjunktusa jegyez.

A kormány sokáig legfeljebb utalás szintjén beszélt erről, sőt tavasszal még egyértelműen az dominálta a kommunikációját, hogy Magyarország olcsón kapja az orosz gázt, és ez biztosítja a rezsicsökkentést. Egy pont után azonban ezt az üzenetet már nem lehetett fenntartani.

Júliusban az elszálló energiaárak miatt a kormányzat kénytelen volt hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, pár hete pedig halasztott fizetésben állapodott meg az MVM a Gazprommal. Azaz a magyar fél azt kérte, hogy ne kelljen a teljes díjat azonnal kifizetnie, megtehesse ezt később egy-két év eltolással is.

Utóbbi bejelentésekor beszélt először nyíltan Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arról, hogy a hosszú távú szerződésben is a tőzsdei jegyzésekhez van kötve az orosz gáz ára, amire múlt pénteken Orbán Viktor is ráerősített. Nagy Márton egy hónapos csúszást emlegetett, ami vélhetően az elszámolás és a fizetés miatt jelenik meg további egy hónapos eltolódással a külkereskedelmi adatokban.

Amennyiben két hónapos csúszással számolunk, akkor az orosz gáz most érkezik a legdrágábban Magyarországra, hiszen a tőzsdei jegyzések épp két hónapja, augusztusban tetőztek. Azóta azonban a piaci árak bezuhantak, és múlt héten szinte végig egy-másfél éves mélyponton voltak.

Ha a korábbi adatokból indulunk ki, akkor októberben a Magyarországra irányuló orosz gázimport átlagára köbméterenként 900 forint körül lehet. Ezzel szemben a tőzsdei jegyzés a múlt heti mélyponton 120 forint körül volt egy köbméterre vetítve, és még a heti átlag sem érte el a becsült orosz ár ötödét.