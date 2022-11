MMM: hozzák nyilvánosságra a titkosszolgálatok által készített, a mozgalmunkat érintő jelentést!

"A Mindenki Magyarországa Mozgalom követeli, hogy hozzák nyilvánosságra a titkosszolgálatok által készített, a mozgalmunkat érintő jelentést, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon: csak a Fidesz legújabb lejárató kampányának egy felvonását láthatjuk.

Szervezetünk a magyar történelemben elsőként minden egyes forint támogatással nyilvánosan elszámolt, 42 ezer soros főkönyvünk a honlapunkon megtalálható. Szeretnénk, ha a magyar kormány is követné példamutatásunkat, és nyilvánosságra hozná az ügynökaktákat, az általa betelepített migránsok teljes névsorát (különös tekintettel a nemzetközi körözés alatt álló bűnözőkre és terroristákra), a Pegazus kémszoftverrel kapcsolatos dokumentumokat, a Paks 2-re vonatkozó szerződéseket, valamint a kínai vasút és a kínai egyetem titkosított iratait is. Továbbá várjuk a Fidesz, a CÖF és a hozzájuk köthető szervezetek részletes pénzügyi elszámolását - beleértve a Soros Györgytől kapott támogatásaik tételes kimutatását is az elmúlt 33 évre"

- írja friss közleményében a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom.

Mint megírtuk, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága csütörtökön ismét foglalkozott "Az egységes ellenzék külföldi kampánytámogatásának áttekintése" című fideszes napirendi ponttal, és az eddigi hagyományoktól eltérően a testület úgy döntött, amennyiben lehetséges, nyilvánosságra hozza a szakszolgálatok által megismertetett anyagokat. Sas Zoltánt, a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnökét lapunknak elmondta, megkezdte a titkosítás feloldását, a rendőrség feladata, hogy megállapítsa az esetleges büntetőjogi felelősséget.