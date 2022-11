Pártfinanszírozás: a Bizottság elnöke megkezdte a titkosítás feloldását, a rendőrség feladata, hogy megállapítsa az esetleges bűntetőjogi felelősséget

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága ma is ismét foglalkozott "Az egységes ellenzék külföldi kampánytámogatásának áttekintése" című fideszes napirendi ponttal, és az eddigi hagyományoktól eltérően a testület úgy döntött, amennyiben lehetséges, nyilvánosságra hozza a szakszolgálatok által megismertetett anyagokat.

Sas Zoltánt, a Nemzetbiztonsági bizottság elnökét kérdeztük.

Mi történt a mai bizottsági ülésen?

A mai ülésen olyan adatokat, információkat kaptunk a szolgálatoktól, amelyekről a Bizottság egyhangúlag úgy döntött, ezeket érdemes megismertetni a közvéleménnyel. Korábban személyesen is többször kiálltam amellett, hogy azokban az ügyekben, amelyek hazánk nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti, ott tájékozódnia kell a bizottságnak, és ott adott esetbe nemzetbiztonsági vizsgálatot is kell folytatni. Ezzel párhuzamosan ugyanolyan fontosnak tekintem, hogy megszerzett információkat a lehető legszélesebb körben osszuk meg a közvéleménnyel, természetesen betartva a nemzetbiztonságra vonatkozó törvényeket.

Mikor lesznek ismertek ezek az információk?

Ez a folyamat most megkezdődött. A Bizottság elnökeként felveszem a kapcsolatot a minősített adat titokgazdájával, hogy mit és milyen mértékben tudunk megosztani a közvéleménnyel. Ha ez a rendészeti folyamat lezárult, akkor a titkosítás alól feloldott adatokat a Bizottság a leghamarabb nyilvánossá teszi, ezáltal is biztosítva a tájékoztatási kötelezettségünket. Az elmúlt 12 évben egy esetben volt ilyenre példa, így pontos időpontot nem tudok mondani, de az biztos, hogy ezt a munkát elkezdtük, a munkatársainkkal, s minél hamarabb tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Azt megígérhetem, hogy a Bizottságban mi nem fogunk ülni egy percet sem az információkon.

A fideszes Kocsis Máté szerint a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt az eddigi nyilatkozatokból gondolni lehetett. Ezt meg tudja erősíteni?

A szolgálatok beszámolóját mindenki a saját szemszögéből tudja értékelni. Ugyanakkor szerintem ebben az ügyben még további információkra lenne szükség a tárgyilagos és tényszerű megismeréshez. S ennek még nem járunk a végén.

Lehetnek büntetőjogi következményei a nyilvánosságra kerülő információknak?

A bizottság tájékozódásával párhuzamosan folyik egy rendőrségi vizsgálat is, a büntetőjogi felelősség megállapítása az ő relevanciájukba tartozik, de természetesen, a bizottsági megállapításokat nyomozó hatóság is megfogja kapni. Innentől az ő feladatuk lesz a felelősség megállapítása.

Titkosítás 2051-ig

Kocsis Máté, a Nemzetbiztonsági bizottság fideszes tagja ma délután a következőket írta ki a Facebook-oldalára:

"Megtették első jelentésüket a magyar titkosszolgálatok vezetői a baloldali pártok külföldi finanszírozásával kapcsolatban a nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén.

Az ügyben megismert tények megdöbbentőek, a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt az eddigi nyilatkozatokból gondolni lehetett.

A titkosszolgálati anyag minősítése 2051-ig titkos, azonban a bizottság mai ülésén kezdeményeztem ennek feloldását, hiszen az ország szuverenitását súlyosan sértő cselekményekről és tranzakciókról van szó, melyekről joga van tudni a teljes magyar nyilvánosságnak.

Remélem - az ügy súlyára tekintettel -, hogy ennek nem lesz akadálya és azt is, hogy a baloldali pártok sem ellenzik mindezt.

A ma megismert információkból kiindulva nyilvánvaló, hogy az elemző-értékelő munka következő időszakos jelentése is olyan tényeket hoz majd a felszínre, melyek segítenek majd tisztán látni a rendszerváltozás óta eltelt három évtized legsúlyosabb botrányát, annak személyi és szervezeti összefonódásait."

Ketyegő bomba

Emlékezetes, az Alfahír szúrta ki először, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy kormányinfón már szintén arról beszélt, hogy az ellenzéki képviselők is megszavazták a titkosszolgálati vizsgálat megindítását (ami ha igaz volna, annak közlése szintén felvetne kérdéseket), és arról is írtunk, hogy Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes már belengette az Állami Számvevőszék vizsgálatát is.

Azt már tudni lehet, hogy a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkező 1,8 milliárdos amerikai pénzekkel kapcsolatban már nyomoz a rendőrség és vizsgálódik a NAV is, a hvg cikke szerint már az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is adatokat gyűjt az ügyben. Az AH felszólította a magyarországi bankokat, hogy gyűjtsék ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy (AFD) kezdeményezett 2022. január 1-je óta. Az AFD volt az a lobbi szervezet, amely Márki-Zay Péterék részére gyűjtött össze mintegy kétmilliárd forintot az Egyesült Államokban.