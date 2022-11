Hogyan járul hozzá a stressz az aranyér kialakulásához? (x)

Talán nem meglepő, hogy az aranyeres megbetegedéseknek is lehet lelki oka. Manapság már az orvostudomány is elismeri, hogy sok nyavalya kialakulásának hátterében állhat valamilyen pszichés tényező. A leggyakoribb ezek közül a stressz, ami a legtöbb ember életében jelen van, éppen ezért nem csoda, hogy az aranyeresség is egyre többeket érint.

Mi az aranyeresség és milyen tünetei vannak?

Először is érdemes tisztázni, hogy mi az aranyeresség. Ez egy kellemetlen tünetekkel járó betegség, melyet a proktológusok gyógyítanak. Elég gyakori jelenség sajnos, a felnőtt lakosság több mint fele szenved aranyérben.

Amint megjelennek a tünetek, célszerű felkeresni egy orvost, aki hatékony kezelési módokkal tud segíteni. Tévhit, hogy az aranyér csak hagyományos műtéttel gyógyítható, számos más, modern lehetőség van még.

Annyi azonban biztos, ha megváltoznak a székelési szokások, ha lüktető, fájdalmas csomót tapintunk ki a végbél tájékán, vagy észleljük, hogy a széklet véres, nyálkás, mielőbb forduljunk szakemberhez, mert így nagyobb az esély arra, hogy műtét nélkül meggyógyulunk.

Az aranyeresség és a stressz kapcsolata

Sokan hangsúlyozzák, hogy a legjobb a megelőzésre koncentrálni, és ez az aranyér esetében is igaz. Az ülőmunka, az egészségtelen táplálkozás vagy a rendszeres testmozgás hiánya is vezethet az aranyeresség kialakulásához.

De az aranyér egyik fő oka lehet a stressz is. A vegetatív idegrendszer a felelős ugyanis az ér- és bélrendszer működéséért is, de működésére nincs ráhatásunk. Ezért van az, hogy ha idegeskedünk, akkor megemelkedik a pulzusunk, és ha nagyon félünk valamitől, hasmenésünk lesz, és a székelési reflex is romlik. Ha pedig ez szinte mindennapossá válik, akkor komoly esély van az aranyér kialakulására.

Az aranyér nem más, mint egy visszér, ami fontos feladatot lát el szervezetünkben. Ha azonban nyomás éri, a benne lévő folyadék nem tud eltávozni, így az ér bevérzik, ez vezet a fájdalmas tünetekhez.

Az állandó feszültség, a megfelelési kényszer, a szorongás, a túlzott aggodalom, de a maximalizmus is mind-mind stresszt okoz, ez pedig hosszú távon aranyerességet. Figyeljünk tehát oda testünk jelzéseire!

Mit tehetünk a stressz ellen?

Ma már rengeteg stresszoldó technika ismert. Érdemes minél többet kipróbálni, és amelyik beválik, azt rendszeresen alkalmazni. Többek között ilyen módszer a relaxáció, a meditáció, de sokan a jógát javasolják, amellyel csökkenthető a fokozott izomműködés.

Ha úgy érezzük, stresszesek vagyunk, semmiképp se alkohollal vezessük le a feszültséget, inkább pihenjünk többet, lazítsunk kicsit. A testi tüneteket - akár hasmenésről van szó, akár székrekedésről - vegyük komolyan, és minél előbb forduljunk orvoshoz, mert így nagyobb eséllyel előzhetjük meg az aranyér kialakulását.