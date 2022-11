Öt napot kapnak majd a Honvédkórház dolgozói, ha nem írják alá az új jogviszonyt, másnap kirúgják őket

Közel féléve tartja bizonytalanságban a kormányzat a Honvédkórház állományát, ám ezt a helyzetet tovább tudta súlyosbítani.

Május 30-án derült ki egy, a miniszterek hatáskörét részletező salátatörvényből, hogy a Honvédkórház kikerül a Honvédelmi minisztérium irányítása alól, és 2023. január 1-ig létrehoznak egy új egészségügyi szolgáltatót a honvédelmi és a belügyi tárca közös vezetésével.

Az RTL már akkor arról számolt be, hogy

a kormányzat részéről korábban nem kommunikált és nem is részletezett átalakítás nyugtalanságot okozott az állományban.

Az intézmény mintegy háromezer fős létszámának túlnyomó részét jelenleg honvédelmi alkalmazottként foglalkoztatják, egy kisebb rész pedig katonaként szolgál. A feladatuk kettős: a munkájuk 80-90 százalékban ellátják a civil lakosságot, a fennmaradó részben pedig katona-egészségügyi feladatokat végeznek. Itt működik többek közt a járványügyi központ, itt végzik a pilóták alkalmassági ellenőrzéseit, továbbá ez az intézmény felel Magyarország egészségüggyel kapcsolatos NATO-kötelezettségeinek teljesítéséért is. A honvédségnek ez a legnagyobb alakulata.

Végül a kormányzat egy újabb, több mint százhatvan oldalas salátatörvény foglalkozott ismét a Honvédkórházzal. Igaz, a

"Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról"

szóló törvénycsomag (T/1620) csak érintette a kérdést. Mindössze egy bekezdés szólt erről (97. §):

„A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jogszabályban meghatározott, egészségügyi szolgáltatóként végzett feladatait. Az új egészségügyi szolgáltató létrehozásáról a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter együttesen gondoskodik.”

A salátatörvényt október 18-án nyújtotta be Pintér Sándor belügyminiszter a parlament elé, október 24-én lefolytatták a szakbizottsági vitát, 27-én az Országgyűlés is vitázott róla, majd november 2-ára a részletesvita-szakaszt is lezárta a Parlament. November 17-én került a törvénycsomag a Törvényalkotási Bizottság (TaB) elé. Itt annyinak kellett volna történnie, hogy a jogász végzettségű országgyűlési képviselők kodifikációs szempontból megvizsgálják a javaslat szövegét, és ezen szempontok szerint tesznek hozzá, vagy vesznek el a szövegből.

De esetünkben nem ez történt. Gyakorlatilag a parlamentet és a szakbizottságot megkerülve, a TaB-on módosították a törvénycsomag szövegét.

Tizennyolc bekezdésben módosítaná a kormányzat az egészségügyi törvényt (197. évi CLIV. törvény 244/C. paragrafusa).

Többek között ezek az újítások (T/1620/13):

A honvédelemért felelős miniszter 2022. december 15. napjáig határozatban megállapítja azon egészségügyi munkakörű katonák és honvédelmi alkalmazottak által betöltött beosztásokat és munkaköröket, amelyek szükségesek a Magyar

Honvédség egészségügyi feladatai ellátásához. Ők maradhatnak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ alkalmazásában, a többiek viszont átkerülnek az új, eddig még meg nem ismert szolgáltatóhoz.

2023. január 1-jével, az új egészségügyi szolgáltatónál létrejövő egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át annak a honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, aki 2022. december 31-én honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál olyan munkakört tölt be, amely nem tartozik a fent meghatározott munkakörök közé.

Az új egészségügyi szolgáltató 2023. január 15-ig a jogviszony átalakulásáról és az új jogviszony tartalmáról egyoldalú jognyilatkozattal tájékoztatja az érintett munkavállalót. Úgy, hogy december 15-én derül ki, hogy egyáltalán a Honvédség kötelékében maradhat-e az érintett orvos, vagy szakápoló, nővér.

Ha az érintett az átalakult egészségügyi szolgálati jogviszonyát nem kívánja fenntartani, arról az egyoldalú jognyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozhat.

Ha az öt napos gondolkodási idő után a munkavállaló úgy dönt, nem egyezik bele a folytatásba, a munkaviszonya a nyilatkozattételt követő első munkanappal már meg is szűnik.

A javaslat szerint nem csökkenhet a fizetés. Legalábbis azt írják, hogy "az átvevő új egészségügyi szolgáltatónál létesülő jogviszony alapján a foglalkoztatott illetménye – az új egészségügyi szolgáltatónál létesült új jogviszonyának fennállásáig – nem lehet alacsonyabb, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, valamint közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján járó rendszeres illetménypótlékainak, illetményelemeinek együttes összege."

Hogy miért zárta ki a kormányzat a szakmát és a politikai egyeztetést az új egészségügyi szolgáltató kapcsán, az jó kérdés. De erről a módosítóról is már csak szavazni fog a parlament, és valószínűleg így fogadja el majd azt a kormánypárti többség.