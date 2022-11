Márki-Zay: megakadályoztuk, hogy a pártokhoz jussanak az MMM forrásai, de ha hiba volt, ők fizetnek

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője közel egy órás sajtótájékoztatón beszélt az MMM-hez érkezett amerikai támogatásokról. A legfontosabb megállapításait szedtük össze.

Az Action for Democracy (AfD) 2,5 milliárd forintnyi támogatást utalt az MMM-nek.

Márki-Zay Péter várja a Nemzetbiztonsági bizottság által megismert titkosszolgálati jelentést is.

Elmondása szerint a pártok is voltak a Hold utcai központban, és mindent megtettek, hogy semmilyen MMM-támogatás ne érkezzen pártkampányra, vagy olyan elemre, amilyen pártlogó volt.

Az AfD az Egyesült Államokban élő szórványból gyűjtötte a támogatásokat, szigorúan olyan kettős állampolgároktól, akinek volt magyar útlevele. Az adományozás során ezt az útlevélszámot az AfD előzetesen ellenőrizte.

Márki-Zay Péter szerint, ha a CIA-ügynökök beavatkoztak volna, Orbán Viktor már nem lenne hatalmon, börtönben lenne.

Arról is beszélt, hogy tízezerszámra támogatták a mozgalmát.

Felolvasták Korányi Dávid nyilatkozatát is, ennek lényege, hogy az AfD nem kampánycélra adta a pénzeket az MMM-nek, csak tájékoztatásra.

Az MMM vezetője szerint ő nem tudja, hogy melyik ellenzéki politikus mit tudott, így például azt sem tudja, hogy Ungár Péternek - akit nem tart ellenzékinek - volt-e tudomása az amerikai támogatásokról.

Arról is beszélt, hogy amúgy kaphattak volna az AfD-pénzekből a pártok is, hiszen azok magyar állampolgároktól jöttek.

A pártok nem kérdezték őt a kampány során az amerikai pénzekről.

Márciusban kötötte meg a megállapodást az MMM és az AfD.

53 millió forint maradt a 2,5 milliárd forintból.

Arra a kérdésre, hogy mikor tájékoztatta a pártokat a pénzről, Márki-Zay Péter visszakérdezett: "Soha, miért kellett volna tájékoztatni őket?"

Arra a kérdésre, hogy akkor ha nem tudtak erről a pénzről a pártok, hogyan tudták elkerülni a felhasználását, azt mondta, hogy az MMM-től egyáltalán nem került pártkampányra forrás.

Arról is beszélt, hogy ő azt hitte, a márciusban megkötött megállapodásról tudnak Magyarországon is. A sajtó és az ellenzék is.

"A pártok tudták azt, ha ebben hiba lesz, akkor ez az ő problémájuk" - üzente a Márki-Zay Péter.

Azt nem tudta megmondani, mire ment a 2,5 milliárd forint, sajnálkozott a 44 millió forintos tollcsomagért, de volt benne Facebook-hirdetés és Google-hirdetés is.

Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés Nemzetbiztonság bizottságának elnöke, Sas Zoltán a héten közölte, hivatalosan kérelmezte a titokgazdánál az MMM-pénzekkel kapcsolatos titkosszolgálati vizsgálatok eredményeinek feloldását.

Mint a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke megkerestem írásban a külföldi pártfinanszírozás ügyével foglalkozó titokgazdát. Levelemben azt kezdeményeztem, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság döntésének megfelelően vizsgálja meg azt, hogy mit lehet nyilvánosságra hozni azokból az információkból, amelyeket a testület tagjai előtt ismertetett. Amennyiben ez megtörténik – bízom benne, hogy minél előbb –, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni a titkosítás alól feloldott információkat"

- fogalmazott Sas Zoltán.

Hangsúlyozta azt is, kiemelten fontosnak tartja az átláthatóságot és a nyilvánosságot, ezért üdvözölné, ha ezeket a kormánypárti többség is figyelembe venné például a kémszoftverekkel kapcsolatosan.

Az Alfahírnek múlt csütörtökön adott interjút Sas Zoltán, miután vége lett a Nemzetbiztonsági bizottság rendes ülésének, amin ismét foglalkoztak "Az egységes ellenzék külföldi kampánytámogatásának áttekintése" című fideszes napirendi ponttal. Mint írtuk, az eddigi hagyományoktól eltérően a testület úgy döntött, amennyiben lehetséges, nyilvánosságra hozza a szakszolgálatok által megismertetett anyagokat.

Emlékezetes, azután kezdődött egy erőteljes kommunikációs és politikai hadjárat a kormányoldal részéről, miután Márki-Zay Péter elismerte, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom mintegy 1,8 milliárd forint értékben kapott támogatást az Egyesült Államokból az országgyűlési kampány során. Azóta már a titkosszolgálat, a rendőrség és a NAV is vizsgálódik az ügyben.

"A bizottság tájékozódásával párhuzamosan folyik egy rendőrségi vizsgálat is, a büntetőjogi felelősség megállapítása az ő relevanciájukba tartozik, de természetesen, a bizottsági megállapításokat nyomozó hatóság is megfogja kapni. Innentől az ő feladatuk lesz a felelősség megállapítása"

- válaszolta korábban Sas Zoltán lapunk azon kérdésére, miszerint lehetnek-e büntetőjogi következményei a nyilvánosságra kerülő információknak.

Ketyegő bomba

Emlékezetes, az Alfahír szúrta ki először, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy kormányinfón már szintén arról beszélt, hogy az ellenzéki képviselők is megszavazták a titkosszolgálati vizsgálat megindítását (ami ha igaz volna, annak közlése szintén felvetne kérdéseket), és arról is írtunk, hogy Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes már belengette az Állami Számvevőszék vizsgálatát is.

Azt már tudni lehet, hogy a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkező 1,8 milliárdos amerikai pénzekkel kapcsolatban már nyomoz a rendőrség és vizsgálódik a NAV is, a hvg cikke szerint már az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is adatokat gyűjt az ügyben. Az AH felszólította a magyarországi bankokat, hogy gyűjtsék ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy (AFD) kezdeményezett 2022. január 1-je óta. Az AFD volt az a lobbi szervezet, amely Márki-Zay Péterék részére gyűjtött össze mintegy kétmilliárd forintot az Egyesült Államokban.