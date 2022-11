Amerikai kampánypénzek: a bizottsági elnök írásban kezdeményezte a minősített adatok nyilvánosságra hozatalát

"Mint a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke megkerestem írásban a külföldi pártfinanszírozás ügyével foglalkozó titokgazdát. Levelemben azt kezdeményeztem, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság döntésének megfelelően vizsgálja meg azt, hogy mit lehet nyilvánosságra hozni azokból az információkból, amelyeket a testület tagjai előtt ismertetett. Amennyiben ez megtörténik – bízom benne, hogy minél előbb –, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni a titkosítás alól feloldott információkat"

- fogalmazott mai közleményében Sas Zoltán, a testület jobbikos elnöke.

Hangsúlyozta azt is, kiemelten fontosnak tartja az átláthatóságot és a nyilvánosságot, ezért üdvözölné, ha ezeket a kormánypárti többség is figyelembe venné például a kémszoftverekkel kapcsolatosan.

Az Alfahírnek múlt csütörtökön adott interjút Sas Zoltán, miután vége lett a Nemzetbiztonsági bizottság rendes ülésének, amin ismét foglalkoztak "Az egységes ellenzék külföldi kampánytámogatásának áttekintése" című fideszes napirendi ponttal. Mint írtuk, az eddigi hagyományoktól eltérően a testület úgy döntött, amennyiben lehetséges, nyilvánosságra hozza a szakszolgálatok által megismertetett anyagokat.

Emlékezetes, azután kezdődött egy erőteljes kommunikációs és politikai hadjárat a kormányoldal részéről, miután Márki-Zay Péter elismerte, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom mintegy 1,8 milliárd forint értékben kapott támogatást az Egyesült Államokból az országgyűlési kampány során. Azóta már a titkosszolgálat, a rendőrség és a NAV is vizsgálódik az ügyben.

"A bizottság tájékozódásával párhuzamosan folyik egy rendőrségi vizsgálat is, a büntetőjogi felelősség megállapítása az ő relevanciájukba tartozik, de természetesen, a bizottsági megállapításokat nyomozó hatóság is megfogja kapni. Innentől az ő feladatuk lesz a felelősség megállapítása"

- válaszolta korábban Sas Zoltán lapunk azon kérdésére, miszerint lehetnek-e büntetőjogi következményei a nyilvánosságra kerülő információknak.

MMM: hozzák nyilvánosságra a titkosszolgálatok által készített, a mozgalmunkat érintő jelentést! "A Mindenki Magyarországa Mozgalom követeli, hogy hozzák nyilvánosságra a titkosszolgálatok által készített, a mozgalmunkat érintő jelentést, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon: csak a Fidesz legújabb lejárató kampányának egy felvonását láthatjuk. Szervezetünk a magyar történelemben elsőként minden egyes forint támogatással nyilvánosan elszámolt, 42 ezer soros főkönyvünk a honlapunkon megtalálható.

Ketyegő bomba

Emlékezetes, az Alfahír szúrta ki először, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy kormányinfón már szintén arról beszélt, hogy az ellenzéki képviselők is megszavazták a titkosszolgálati vizsgálat megindítását (ami ha igaz volna, annak közlése szintén felvetne kérdéseket), és arról is írtunk, hogy Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes már belengette az Állami Számvevőszék vizsgálatát is.

Azt már tudni lehet, hogy a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkező 1,8 milliárdos amerikai pénzekkel kapcsolatban már nyomoz a rendőrség és vizsgálódik a NAV is, a hvg cikke szerint már az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is adatokat gyűjt az ügyben. Az AH felszólította a magyarországi bankokat, hogy gyűjtsék ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy (AFD) kezdeményezett 2022. január 1-je óta. Az AFD volt az a lobbi szervezet, amely Márki-Zay Péterék részére gyűjtött össze mintegy kétmilliárd forintot az Egyesült Államokban.