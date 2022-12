Vége! A MOL már nem tudja pótolni a készleteket, marad az üzemanyaghiány

A Mol a karbantartás után ugyan újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat, egyik napról a másikra nem oldódnak meg az ellátási problémák, és ahhoz az importnak is helyre kellene állnia a jelenlegi pánikvásárlások és készletfelhalmozások mellett - jelentette be a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a Kossuth rádió Déli krónikájában kedden.

Bacsa György hozzátette, a Mol teljes kapacitása nem elég a magyar piaci igények kielégítéséhez, ehhez mintegy 30 százalék import is kell, és a jelenlegi kereslet mellett a logisztikai túlterheltség feloldásához arra is szükség van, hogy a többi kiskereskedelmi és nagykereskedelmi partner aktivitása is erősödjön.

Az elmúlt héten a benzin kereslete kétszerese, a dízelé másfélszerese volt a tavalyinak, a napi kiskereskedelmi kiszállítási igény 30 százalékkal meghaladta a teljes logisztikai napi kapacitást, miközben az import jelentősen visszaesett.

"Jelenleg azzal küzdünk, hogy nem érjük utol magunkat, ma már szinte az összes kutunkat érinti az, hogy valamelyik termék leürül. Körülbelül 70 kutunk, a teljes hálózat egynegyede pedig teljesen leürült"

- idézi az MTI.

Az Indexnek arról írt, hogy soha nem volt még annyi leürülés a Molnál, mint az elmúlt napokban: a teljes hálózatunkban jelentkezett részleges termékhiány és a töltőállomásaink negyedében volt teljes leürülés. Elmondta, a napi forgalom a benzin esetében a normális piaci szint kétszerese, a dízelnél pedig közel a másfélszerese. Az ellátási helyzet egyértelműen kritikus, a kereslet az egekbe szökött, a fogyasztók készleteznek, beindult a pánikvásárlás - szögezte le.

"Az ellátási helyzet egyértelműen kritikus, a kereslet az egekbe szökött, a fogyasztók készleteznek, beindult a pánikvásárlás. A Mol minden tőle telhetőt megtesz: a tankerautóink éjjel-nappal szállítanak, a munkatársaink folyamatosan töltik a benzinkutakat, a szakembereink pedig a korábban meghibásodott üzem karbantartási munkáinak befejezése után azon dolgoznak, hogy a teljes Dunai Finomító fokozatosan újrainduljon. A termelésből hiányzó árut importból pótolja a Mol – novemberben minden negyedik liter gázolaj Szlovákiából jött –, de vállalatunk elérte a logisztikai kapacitásának határát: ennél több árut egyszerűen fizikailag nem tudunk behozni"

- fogalmazott a MOL ügyvezető igazgatója.

"A Mol hónapok óta igyekszik rendkívüli importtal pótolni a kiesett mennyiséget, de a saját csatornáinkon keresztül már most sem tudjuk tovább növelni a hazai készleteket. A február 5-én életbe lépő EU-s szankció pedig elvágja az eddigi legfőbb importútvonalunkat is: nem tudunk behozni Magyarországra több üzemanyagot Pozsonyból, a Mol-csoport saját finomítójából. Nemcsak az áru miatt, hanem logisztikai szempontból is kritikusan szükség van az importőrökre és az összes piaci szereplő együttműködésére"

– mondta Bacsa György.

Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy hetek óta napi 24 órában dolgoznak a Dunai Finomító karbantartásán, a kollégáik áldozatos munkájának köszönhetően a műszaki problémákat elhárították, de még hosszú hetekre lesz szükség ahhoz, hogy újra elérjék a teljes termelési kapacitást, és a logisztikában is utolérjék magukat.

"Csúcsra fogjuk járatni a Mol gépezetét, de még ezzel sem tudjuk pótolni azt, ami most hiányzik: a 30 százalékos importkiesést, amely jelenleg az autósok, a benzinkutasok, a kis kutak és a nagy töltőállomások helyzetét is teljesen ellehetetleníti"

– fogalmazott Bacsa György, aki végül úgy foglalta össze a mostani időszakot, hogy