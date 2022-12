Orbán Viktor miniszterelnököt még a kutyák is tisztelik, és amerre jár, ott van pénz rezsire

A Doktorminiszterelnökúr advent harmadik vasárnapján (öröm) egy jótékony akcióról tett fel egy videót a közösségi oldalára, ugyanis ajándékot vitt az ürömi állatotthon számára.

"Jó érzés volt idén is segíteni. Boldog karácsonyt minden négylábúnak!"

- osztotta meg jókedvét Orbán Viktornak.

A videóból kiderül, hogy a kormányfőt egyetlen kutya sem harapta meg, sőt, akihez odanyúlt, az is jól fogadta.

Az egyszerű imázsvideó természetesen propaganda célokat is szolgált. A tél közeledtével ugyanis be kell bizonyítani a magyarok számára, hogy igenis ki lehet fizetni a megnövekedett rezsiszámlákat is, nehogy aztán elégedetlenkedjenek az utcán.

"Most, hogy az árak az égben vannak, az energiaárak, kibírják ezt?"

- kérdezett rá az elhibázott gazdasági politikájának következményére Orbán Viktor.

"Mi általányt fizettünk, és ahhoz képest nekünk nem volt olyan vészes"

- jött a lelkesítő válasz

(amúgy minden tiszteletünk az ürömi állatotthon minden egyes munkatársának, fontos, amit tesznek!!! - a szerkesztőség).

Egyébként, amikor elment Orbán Viktor adventi koszorúért, akkor is érdeklődött a rezsiárakról, és a virágárus ott sem kergette ki a boltból egy kaspóval a kezében.

Szóval, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok, kibírjuk ezt a telet valahogy!!!!! Főleg, ha lesznek még ilyen videók.